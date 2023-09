ChatGPT ma rywala. Gigant z USA zainwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Koncern Jeffa Bezosa od dawna działa na rynku konwersacyjnej sztucznej inteligencji, to w końcu jego „smart” głośnik Echo, z asystentem Alexa, stał się wiodącą technologią w branży. Boom na generatywną AI, z udziałem Microsoftu i Google, przyćmił działania Amazona. Potentat wraca jednak do gry – jak donosi „Financial Times” koncern jest bliski zainwestowania 4 mld dol. w firmę Anthropic. To w sektorze konwersacyjnej AI jeden z globalnych liderów.

Jego bot Claude miałby trafić pod skrzydła AWS (Amazon Web Services), chmurowego biznesu w talii Bezosa. W ramach zapowiedzianej transakcji Amazon zainwestuje początkowo 1,25 mld dol., przejmując mniejszościowy pakiet udziałów. Z czasem zaangażowanie giganta ma rosnąć do wspomnianego poziomu 4 mld dol.

„W ramach umowy Anthropic będzie korzystać z platformy przetwarzania w chmurze firmy Amazon i jej dedykowanych chipów AI” – czytamy w „FT”.

Na początku br. wycena Anthropic sięgała ok. 5 mld dol. Co ciekawe, w ub. r. 300 mln dol. w tę firmę zainwestował sam Google. Dziś Anthropic to jeden z głównych rywali OpenAI, ale też takich podmiotów jak Inflection AI (pozyskał niedawno 1,3 mld dol. od Microsoftu i Nvidii), czy kanadyjski Cohere (ok. 0,3 mld dol. zainwestowała w tę spółkę m.in. Nvidia).