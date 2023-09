Apple ma poważny problem z flagowym iPhone`m 15. „Ciężko utrzymać go w dłoni”

Dotyczy to m.in. droższych modeli – wersji Pro oraz Max. Według posiadaczy iPhone`a 15 podczas ładowania ten nagrzewa się na tyle, że ciężko utrzymać go w dłoni. „Wall Street Journal” opisuje przypadki przegrzewania iPhone`a Pro, branżowy serwis 9to5Mac wskazuje przykłady takich zjawisk w iPhonie Max. Jak się okazuje, to poważny, globalny kłopot Apple. „WSJ” pisze wprost: Problem może zagrozić telefonom premium Apple, „dojnej krowie” niezbędnej dla zysków giganta.

Eksperci przeprowadzili testy smartfonów z użyciem termowizorów. Znany koreańskiego youtuber BullsLab udowodnił, że w czasie ładowania iPhone może rozgrzać się do 46 st. C. Specjaliści sądzą, że problem jest efektem „odchudzania” urządzenia. Branżowy analityk Ming-Chi Kuo sugeruje, że Apple mógł zrobić błąd na etapie projektowania urządzenia – poszedł na kompromis i za cenę niższej wagi urządzenia ograniczył tzw. obszar rozpraszania ciepła. Wydajności termicznej sprzętu nie pomogło też wdrożenie w wersjach Pro i Max tytanowej ramki. Ming-Chi Kuo twierdzi, że nowy chipset A17 Pro znajdujący się w iPhonie jest bardzo wydajny, ale podczas pracy wytwarza więcej ciepła, niż smartfon jest w stanie rozproszyć.



iPhone 15 straci wydajność?

Specjalistyczne media za oceanem twierdzą, że Apple może rozwiązać problem poprzez aktualizację oprogramowania. Jeśli koncern z Cupertino ograniczy wydajność telefonu jego zapotrzebowania na energię spadnie. W efekcie będzie on generował mniej ciepła. Spowalnianie sprzętu z pewnością nie zadowoli jednak fanów iPhonów.