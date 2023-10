Netflix wygrywa walkę z dzieleniem kont i podnosi ceny. Ale może mieć problem

Wierzymy, że przyszłość mody ma charakter zamknięty, a ubrania, które kochamy, nigdy nie trafią do śmieci – mówi projektantka Stella McCartney, pionierka mody cyrkulacyjnej. Tak, jak oszczędzamy wodę i energię, segregujemy odpady, tak powinniśmy odpowiedzialnie podchodzić do tego, jak kupujemy ubrania i co się z nimi dzieje, kiedy nam się znudzą. To się opłaca – nie tylko ze względu na środowisko, ale i finansowo.