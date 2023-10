Chiny już od dawna blokują dostęp do „nieodpowiednich” zdaniem władz usług online, w tym narzędzi Google’a, jak Gmail czy popularna wyszukiwarka, zapewniając własną alternatywę. Takie zakazy można ominąć z reguły, stosując VPN. Nic dziwnego, że rządu wielu państw coraz mniej przychylnie patrzą na to narzędzie. Rosja, po inwazji na Ukrainę, zakazała stosowania VPN, by obywatele nie mieli dostępu do innych treści niż te serwowane przez Kreml, a teraz do tego grona może dołączyć Tanzania. Tamtejszy organ regulacyjny ds. komunikacji wydał dyrektywę, która może zagrozić prywatności cyfrowej użytkowników VPN – wzywa ona osoby i organizacje do ujawnienia sposobu korzystania z tego narzędzia.

Eksperci już alarmują, że to posunięcie jest sprzeczne z podstawowym celem sieci VPN: zapewnieniem anonimowości i bezpieczeństwa w internecie poprzez maskowanie prawdziwych adresów IP użytkowników i szyfrowanie ich działań online. Ich zdaniem trend zamykania się poszczególnych krajów w takich swoistych cyfrowych bańkach jest niezwykle groźny. – Widzimy niebezpieczny trend polegający na tym, że niektóre państwa próbują regulować lub wręcz zakazać korzystania z sieci VPN na terenie ich krajów, czego przykładem może być właśnie sytuacja w Tanzanii i w Rosji – mówi Dariusz Woźniak, ekspert z firmy Marken (polski dystrybutor oprogramowania Bitdefender). I podkreśla, że należy pamiętać o tym, iż VPN to nie tylko narzędzie, które pozwala ominąć blokady regionalne, aby w efekcie uzyskać dostęp do zagranicznego Netflixa, ale także świetny sposób na zapewnienie sobie dodatkowej warstwy ochrony i anonimowości w sieci.

– A to jest szczególnie istotne dla opozycjonistów, dziennikarzy i turystów, którzy z reguły nie znają lokalnych cyberniebezpieczeństw związanych z publicznymi sieciami wi-fi – wyjaśnia.

Niestety, sieci VPN mogą być coraz częstszym celem rządów, bo zapewniają dostęp do nieograniczonych informacji i stanowią platformę wolności wypowiedzi. Przedstawiciele Tanzańskiej Koalicji Praw Cyfrowych ostrzegają, iż atak na VPN w konsekwencji doprowadzi do narażenia użytkowników na ryzyko inwigilacji i naruszenia bezpieczeństwa danych.