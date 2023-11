Konflikt w firmie, która stworzyła ChatGPT. Jej szef Sam Altman odchodzi

Zarząd poinformował, że "przeprowadził przegląd i doszedł do wniosku, że nie był konsekwentnie szczery w swojej komunikacji z zarządem, utrudniając mu wykonywanie swoich obowiązków".

"Zarząd nie ma już zaufania do jego zdolności do dalszego kierowania OpenAI" – poinformowała firma w komunikacie cytowanym przez CNBC. Zastąpi go dyrektorka ds. technologii Mira Murati, ale tylko do czasu znalezienia dyrektora generalnego.



W zarządzie OpenAI zasiadają główny naukowiec Ilya Sutskever oraz niezależni dyrektorzy, tacy jak dyrektor generalny Quora Adam D'Angelo, przedsiębiorca technologiczny Tasha McCauley i Helen Toner z Georgetown Center for Security and Emerging Technology.

Zarząd poinformował również, że Greg Brockman, współzałożyciel i szef rady nadzorczej OpenAI, ustąpi ze stanowiska, choć pozostanie w firmie, podlegając dyrektorowi generalnemu.