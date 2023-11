Przewrót w gnieździe sztucznej inteligencji. Co dalej z ChatGPT?

Czytaj więcej Globalne Interesy Bitwa o firmę, która stworzyła ChatGPT. Wyrzucony szef może jeszcze wrócić Po tym, jak zarząd OpenAI, właściciel najbardziej znanej sztucznej inteligencji, wyrzucił dyrektora generalnego Sama Altmana, o odejściu zdecydowali polscy pracownicy. To jednak nie koniec walki o władzę w firmie. Inwestorzy szykują kontratak.

Również pracownicy firmy chcieliby powrotu Altmana. Setki pracowników OpenAI – w tym tymczasowa dyrektor generalna Mira Murati i dyrektor operacyjny Brad Lightcap – polubiły lub przekazały dalej pożegnalnego tweeta Altmana.

Jak spekuluje „FT”, mogłoby dojść do zmian poprzez usunięcie zarządu organizacji non profit nadzorującej OpenAI. Wtedy możliwa byłaby ponowna instalacja Altmana i współzałożyciela firmy Grega Brockmana, który opuścił ją kilka godzin później.

Ważna jest postawa Microsoftu, który miał również być zaskoczony przewrotem. Jednak później firma wydała oświadczenie, w którym zdaje się wspierać nowe kierownictwo. „Mamy długoterminową umowę z OpenAI z pełnym dostępem do wszystkiego, czego potrzebujemy, aby zrealizować nasz program innowacji i ekscytującą mapę drogową produktów. Pozostajemy zaangażowani w nasze partnerstwo, a także w Mirę i jej zespół. Razem będziemy nadal dostarczać światu znaczące korzyści płynące z tej technologii” – stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella.

Jeszcze w sobotę wieczorem portal The Verge twierdził, że zarząd OpenAI prowadzi rozmowy z Samem Altmanem w celu jego powrotu na stanowisko dyrektora generalnego, zaledwie dzień po jego obaleniu.

Niejasne powody konfliktu

Trudno się połapać, o co dokładnie chodzi w sporze o władzę w OpenAI. Według dziennika „The Guardian” Sam Altman jeszcze przed dymisją miał powiedzieć inwestorom, że planuje uruchomić nową firmę. Może o to chodziło zarządowi, kiedy tłumaczył zwolnienie „brakiem szczerości w komunikacji”. Mogą to potwierdzać słowa jednego z inwestorów Vinoda Khosli, szefa Khosla Ventures i współzałożyciela Sun Microsystems. Powiedział, że chciałby zobaczyć Altmana z powrotem w OpenAI, „ale będzie go wspierał we wszystkim, co będzie robił dalej”.