Barbara Furlow-Smiles, według informacji podanych przez prokuratora amerykańskiego okręgu północnego stanu Georgia Ryana K. Buchanana, pracowała jako główny specjalista ds. strategii, globalny szef grup zasobów pracowniczych i programu wspierania mniejszości w Facebooku (teraz Meta), od stycznia 2017 r. do września 2021 r. „Oskarżona nadużyła zaufania Facebooka jako dyrektorka ds. globalnej różnorodności, aby oszukać firmę na miliony dolarów” – stwierdził prokurator Buchanan w oświadczeniu. Chodzi o kwotę 4 mln dol.



Wielkie wydatki z pieniędzy Facebooka

Według niego Furlow-Smiles wykorzystywała swoje konto na Facebooku do finansowania luksusowego stylu życia. W oszukańczy sposób korzystała z funduszy Facebooka do pokrywania licznych wydatków osobistych, w tym fryzjerów, opiekunek do dzieci oraz 18 tys. dolarów na opłatę czesnego za przedszkole – informuje CNN.

„Przestępczy schemat” Barbary Furlow-Smiles polegał na połączeniu jej firmowych kart kredytowych z PayPal, Venmo i Cash App, a następnie użyciu tych kart do płacenia innym za nigdy nie wykonane usługi. Według biura prokuratora przyjaciele, krewni i współpracownicy, którzy otrzymali płatności, zwrócili następnie część pieniędzy Furlow-Smiles w ramach łapówki.

Śledczy twierdzą, że Barbara Furlow-Smiles wystawiała zawyżone faktury, płaciła, a następnie sprzedawcy zwracali jej część płatności. Buchanan dodaje: „W swoje przestępcze działania wciągnęła nawet krewnych, przyjaciół i współpracowników, a wszystko po to, by finansować wystawny styl życia za pomocą oszustwa, a nie ciężkiej i uczciwej pracy”. Wyrok w sprawie Barbary Furlow-Smiles zapadnie 19 marca 2024 r.