Apple wstrzymuje sprzedaż flagowych produktów. Przegrał spór patentowy

Apple toczy liczne spory prawne

Czujnik natlenienia krwi to rozwiązanie, które pojawiło się w smartwatchach Apple już w wersji Watch Series 6 w 2020 r. Koncern napisał w oświadczeniu, że „zdecydowanie nie zgadza się z orzeczeniem” i zapowiedział „skorzystanie z szeregu opcji prawnych”. Na ugodę z Masimo raczej nie ma co liczyć. Firma ta uwikłana jest bowiem w liczne spory prawne z Apple. I to od lat. Spółka oskarża w sumie o 103 przypadki naruszenia pięciu różnych patentów (ITC potwierdziła tylko pięć przypadków dotyczących dwóch patentów). Ale i Apple nie jest dłużny – twierdzi, że Masimo też narusza patenty firmy z Cupertino (pozwy w tej sprawie półtora roku temu trafiły do sądu).