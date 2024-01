„Wall Street Journal”: Elon Musk pod wpływem narkotyków. Zaniepokojony Pentagon

Dziennik powołuje się na anonimowe osoby znające i samego miliardera i jego firmy. Jak podaje „WSJ”, Musk często zażywał LSD, kokainę, ecstasy oraz grzyby psychodeliczne podczas prywatnych przyjęć, ale zdarzało mu się to robić także na wizji. Dziennik cytuje anonimowych świadków określając ich jako „dobrze poinformowanych”.

Zachowanie najbogatszego człowieka na świecie niejednokrotnie mogło się wydawać przynajmniej „dziwne”.

Osoby bliskie Tesla Inc. i SpaceX powiedziały gazecie, że Elon Musk nadal zażywa narkotyki, a w szczególności ketaminę. Sam Musk powiedział w sierpniu 2023, że ma receptę na stosowanie tego leku jako środka przeciwdepresyjnego.

Marihuana w studio

Rewelacje „WSJ” są potwierdzeniem tego, co wiadomo było wcześniej. Po tym, jak Musk zaciągnął się skrętem zawierającym marihuanę w podcaście Joe Rogana we wrześniu 2018 r., zareagował Pentagon. Departament Obrony dokonał wtedy przeglądu federalnego poświadczenia bezpieczeństwa związanego z rolą Elona Muska jako dyrektora generalnego Space Exploration Technologies Corp., która ma certyfikat do wystrzeliwania wojskowych satelitów szpiegowskich .