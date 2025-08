Ukrywają, że to przez AI. Zwolnienia w spółkach technologicznych przyspieszają

Kto traci zatrudnienie przez AI?

Również pozostałe spółki technologiczne na ogół unikają bezpośredniego przypisywania zwolnień rozwojowi AI, choć z ich planów jasno wynika, iż cel „zwiększania efektywności” będzie osiągnięty w dużej mierze za sprawą narzędzi sztucznej inteligencji. Amerykański serwis finalroundai.com wylicza trzy modele takiego działania. Pierwszy to zastępowanie przez AI powtarzalnych, rutynowych działań i to nie tylko w działach HR, administracji czy finansów, ale też w R&D. George Kurtz, prezes zajmującej się cyberbezpieczeństwem spółki CrowdStrike (która wiosną tego roku ogłosiła 5 proc. cięcia zatrudnienia), przyznał, że sztuczna inteligencja pozwala szybciej przejść od pomysłu do produktu i to przy mniejszej liczbie pracowników.

Drugi model oszczędnościowych działań związanych z AI oznacza cięcia kosztów, w tym głównie kadrowych w mniej istotnych częściach biznesu po to, by finansować rozwój sztucznej inteligencji. Przy dokładniejszej analizie ogłaszanych ostatnio zwolnień m.in. w Meta, Alphabet (Google) czy w Salesforce, widać, że firmy przekierowały budżety z tradycyjnych linii produktów na infrastrukturę i kadry sztucznej inteligencji. W ramach oszczędności spłaszcza się też strukturę firm, zwalniając część menedżerów.

Prezes Microsoftu, Satya Nadella, miał ostatnio powiedzieć pracownikom, że konieczność zwolnień (które w tym roku obejmą łącznie 15 tys. osób) „bardzo mu ciąży”, ale są one okazją do ponownego zdefiniowania misji firmy w erze sztucznej inteligencji.

Trzeci model zwiększania efektywności poprzez AI to jej wsparcie dla pracowników. Widać to nie tylko w spółkach programistycznych, ale też w grafice komputerowej czy reklamie, że sztuczna inteligencja pomaga ludziom robić więcej mniejszym nakładem pracy. Skoro programiści przy pomocy takich narzędzi jak Copilot, są w stanie zrobić więcej i to w krótszym czasie, to firmy potrzebują mniej specjalistów do realizacji projektu.

Jak wynika ze statystyk zwolnień w globalnych spółkach technologicznych, na razie AI prowadzi – bezpośrednio lub pośrednio – do likwidacji miejsc pracy. Szybko ubywa ofert pracy dla programistów (którzy podwyższają statystyki bezrobotnych w USA), testerów oprogramowania, pracowników obsługi klienta i pracowników HR.