Apple wchodzi do gry. Oto odpowiedź koncernu na ChatGPT i Google

Apple chce stworzyć własną wyszukiwarkę internetową opartą na AI. Ma to być odpowiedź na ChatGPT, ale w uproszczonej wersji. Answers będzie wyszukiwać odpowiedzi na pytania w całym internecie.

Zespół Apple znany jest jako Answers, Knowledge, and Information (AKI), a firma intensywnie rekrutuje na stanowiska wymagające wiedzy z zakresu algorytmów wyszukiwania i tworzenia wyszukiwarek.

Zespół AKI prowadzi Robby Walker, starszy dyrektor raportujący bezpośrednio do szefa AI Johna Giannandrei. Kilku kluczowych członków zespołu Siri dołączyło też do AKI, by pracować nad rozwojem Answers.

Czym będzie Apple Answers?

Według agencji Bloomberga ma to być wyszukiwarka, która będzie oddzielną aplikacją. Równocześnie inżynierowie Apple pracują nad nowym systemem zaplecza (backend), który później będzie można zintegrować z przyszłymi wersjami narzędzi takich jak Siri, Safari i Spotlight.