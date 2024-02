Japoński multimiliarder chce być królem chipów i AI. Rzuca wyzwanie numerowi 1

Choć Son i Sam Altman z OpenAI prowadzili rozmowy na temat połączenia sił i zbierania pieniędzy na produkcję półprzewodników, Izanagi w swojej obecnej formie ma się różnić od ambicji Altmana.



W oczekiwaniu na AGI

Członek zarządu SoftBanku i dyrektor generalny Arm, Rene Haas, który doradza Sonowi w nowym projekcie, powiedział w niedawnym wywiadzie dla Bloomberg TV: „Kiedy pomyślisz o sztucznej inteligencji ogólnej i o tym, co jest potrzebne, aby tak się stało, jeśli chodzi o obliczenia, efektywność energetyczną i energię, to są to wspaniałe obszary, w które możemy się zaangażować i na których możemy się skupić”.

Son pozostaje niezachwiany w swoim entuzjazmie dla AGI. W październiku powiedział dużej grupie japońskich klientów korporacyjnych, aby przyjęli sztuczną inteligencję lub pozostali w tyle. „AGI jest tym, czego szuka każdy ekspert AI” – powiedział Son. „Ale kiedy pytasz ich o szczegółową definicję, liczbę, czas, ile mocy obliczeniowej i o ile mądrzejsze jest AGI od ludzkiej inteligencji, większość z nich nie ma odpowiedzi. Jestem przekonany, że AGI stanie się faktem za 10 lat” – powiedział.