Bóstwo zmierzy się z ChatGPT. Najbogatszy Azjata wchodzi w sztuczną inteligencję

Monika Pawłowska – była posłanka najpierw Lewicy, a później PiS – trafi do Polski 2050? - Z tego, co wiem, są raczej dość chłodne nastroje wobec takiego transferu - stwierdził wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. - Nie byłabym zwolenniczką takiego pomysłu - dodała Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego.