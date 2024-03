Biorą się za „Mission Impossible". Rozrywkowy koncern na sprzedaż za olbrzymią kwotę

Należące do rozrywkowego potentata Paramount Pictures to szóste, jeśli chodzi o rynkowy staż studio filmowe na świecie, a także drugie pod tym względem w USA, za Universalem. Istnieje od 1912 r., ale od dawna ma kłopoty i szuka kapitału. Paramount znajduje się pod ogromną presją znalezienia strategicznego partnera lub kupca, ponieważ ma ogromne długi. We wrześniu osiągnięto porozumienie z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji części zadłużenia. Koncern próbował też upłynnić swój portfel, pozbywając się aktywów, w tym wydawcy książek Simon & Schuster oraz nieruchomości. Niewiele to jednak pomogło, potrzebny jest większy kapitał.

Reklama

Reklama

Kto chce kupić Paramount

W ostatnich dniach zarząd Apollo Global miał skontaktować się ze specjalną komisją utworzoną przez Paramount w sprawie możliwego przejęcia lub sprzedaży części aktywów koncernu medialnego - podaje serwis Axios, powołując się na dwa nieoficjalne źródła. Zainteresowanie tymi aktywami miała już zgłosić m.in. grupa filmowo-telewizyjna Davida Ellisona Skydance Media, wsparta przez firmy private equity RedBird Capital Partners i Byron Allen już w styczniu, oferując 14 mld dol. Również Warner Bros. Discovery miało rozważać zakup części lub całości aktywów konglomeratu, ale wycofało się w zeszłym miesiącu.

Czytaj więcej Technologie Sztuczna inteligencja przerobi każdą książkę na bestseller i hit filmowy. Ma sposób Inkitt, platforma wykorzystująca AI do tworzenia z książek prawdziwych bestsellerów, przyciągnęła już 33 mln użytkowników. Teraz chce wykorzystywać oryginalne pomysły, by tworzyć wersje powieści pod konkretnych czytelników, a także atrakcyjne filmy.

Według źródeł Axios, Apollo rozważa transakcję zakupu jedynie Paramount, do której głównych aktywów należą Paramount Pictures, nadawca CBS, sieci kablowe Viacom oraz platforma streamingowa Paramount+ i PlutoTV. Możliwe jest również, że Apollo rozpocznie licytację tylko wybranych aktywów. Eksperci zauważają, że koncern w wypadku przejęcia nawet części Paramount Global może mieć kłopot ze zgodą władz antymonopolowych ze względu na lokalne stacje nadawcze CBS. To organy regulacyjne odrzuciły w zeszłym roku propozycję przejęcia Tegny przez spółkę stowarzyszoną z Apollo, Standard General. Apollo kupił większościowy pakiet udziałów w grupie nadawczej Cox Media w 2019 r.

Powrót Apollo

Spekulacje na temat zainteresowania Apollo pojawiły się po raz pierwszy w styczniu, ale firma inwestycyjna zaprzeczyła, by była zainteresowana transakcją.