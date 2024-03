"To wspaniały biznes". Były sekretarz skarbu USA chce kupić TikToka

- To wspaniały biznes i zamierzam stworzyć grupę, która wykupi TikToka — stwierdził Mnuchin w rozmowie z telewizją CNBC. Nie ujawnił, którzy inwestorzy mogą wejść w skład takiej grupy.

Steven Mnuchin ogłaszając swój plan odniósł się do przyjętej w środę przez Izbę Reprezentantów ustawy, która zmusza chińską firmę ByteDance do sprzedania TikToka, jeśli chce ona, by ta platforma nadal mogła działać w USA. Jeśli ByteDance nie pozbędzie się tego serwisu, to zacznie on być blokowany na terenie Stanów Zjednoczonych. Ustawa ma wkrótce trafić do Senatu. - Myślę, że to prawo zostanie uchwalone i że TikTok powinien zostać sprzedany — uważa Mnuchin.

Ustawa uderza w Chiny

Uderzający w TikToka akt legislacyjny (oficjalnie nazwany Ustawą o Ochronie Amerykanów przed Aplikacjami Kontrolowanymi przez Zagranicznych Adwersarzy) ma poparcie w wśród przedstawicieli obu głównych amerykańskich partii. Przedstawili go kongresmeni: Mike Gallagher (republikanin) i Raja Raja Krishnamoorti (demokrata). W Izbie Reprezentantów przyjęto go stosunkiem 352 głosów „za”, do 65 „przeciw” i jednego wstrzymującego się. Głosowanie w Senacie może być bardziej wyrównane.

Czytaj więcej Globalne Interesy Chiński gigant zaspał w sztucznej inteligencji. Ale nie on jeden ma problem Stojąca za platformą TikTok firma ByteDance przyznała się, że przegapiła „swój moment” w toczącym się wyścigu technologicznym w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Pretensje może też mieć do siebie Elon Musk.

Przeciwko ewentualnemu blokowaniu TikToka w USA wypowiada się część przedstawicieli środowisk biznesowych. Sporym zaskoczeniem było to, że krytycznie o tej ustawie wypowiedział się były republikański prezydent Donald Trump. Obecny prezydent Joe Biden, zapowiedział, że jeśli ustawa zostanie przyjęta w Senacie, to ją podpisze (sam ma jednak konto na TikToku wykorzystywane do celów kampanii wyborczej).