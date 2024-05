Rekordowa inwestycja w sztuczną inteligencję. Zrzutka światowych gigantów

W Europie doszło właśnie do największej inwestycji w AI w historii. SoftBank, Microsoft i Nvidia sięgnęły głęboko do kieszeni, by przejąć udziały w brytyjskim start-upie Wayve, który jest kluczowy dla rozwoju autonomicznych pojazdów.