Cybercab i Robovan. Elon Musk ogłasza rewolucję w transporcie

Przeprowadzone w piątek nad ranem polskiego czasu w studiu filmowym Warner Bros. Discovery w Burbank w Kalifornii show było wyjątkowe. Elon Musk zaprezentował na nim swój pomysł na komunikację XXI wieku. Ta ma być zautomatyzowana i autonomizowana, a świat w jego wizji będzie wypełniony robotami – zarówno humanoidami współpracującymi z ludźmi, jak i pojazdami bez kierowców. To będzie cała flota inteligentnych maszyn.

Tesla ogłasza wprowadzenie pojazdów Cybercab i Robovan

Stojący na czele Tesli miliarder ogłosił, że wprowadzi na rynek autonomiczne taksówki (Cybercab), ale także samojezdne pojazdy dostawcze (tzw. Robovan), które mają transportować zarówno większe grupy ludzi, jak i towary. Zrobotyzowany transport masowy – według pomysłu kontrowersyjnego biznesmena – napędzać mają pojazdy przypominające bardziej futurystyczne wagony niż samochody. Robovan wyróżniać się będzie bowiem gładkim, aerodynamicznym kształtem i brakiem widocznych kół. Przewozić będzie on do 20 pasażerów, a – jak podkreślał podczas prezentacji „We, Robot” sam Musk – stanie się on ważnym elementem przewozów grupowych. Pojazd wspierany przez AI ma pomóc m.in. w zarządzaniu transportem w miastach. – Robovan rozwiązuje problem w lokalizacjach, gdzie występuje duże zagęszczenie pasażerów. Jeśli chcesz przewieźć drużynę sportową albo szukasz sposobu na obniżenie kosztów podróży do poziomu 5-10 centów za milę, wtedy możesz skorzystać z Robovana – mówi Musk.

Biznesmen szacuje, że aktualny koszt eksploatacji autobusu komunikacji publicznej to ok. 1 dol. za 1 milę (równowartość 2,45 zł/km). Robovan ma więc być zdecydowanie tańszy. Ów pojazd będzie kluczowym elementem Tesla Network. To jest właśnie ta nowa idea, którą zamierza wdrożyć miliarder. Chodzi bowiem o całą sieć autonomicznych usług przewozu osób i towarów, która oparta będzie na zrobotyzowanych pojazdach. W ramach Tesla Network auta marki Tesla stworzyły wspólny łańcuch ogólnodostępnych środków komunikacji. W praktyce zamawiane przez aplikację Robotaxi i Robovany, ale także Tesle osobowe należące do klientów, którzy chcieliby odpłatnie użyczać je w wolnych chwilach, wykorzystane byłyby do oferowania przejazdów na żądanie.