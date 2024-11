Exodus z serwisu społecznościowego X po wygranej Trumpa. Rośnie nowy rywal

Jakie aplikacje ściągają internauci?

X nie podaje, ilu ma obecnie użytkowników. Dyrektor generalna X Linda Yaccarino zapewnia jednak, że „użycie X jest na rekordowo wysokim poziomie” i nadal rośnie. Zamieściła w serwisie post, w którym zwróciła się do wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zainteresowań i poglądów. „Zawsze będziecie mieć tu miejsce, aby angażować się i dołączać do globalnej konwersacji – swobodnie i bezpiecznie” – napisała.

Szacuje się, iż dzień po wyborach w Stanach Zjednoczonych aż przeszło 115 tys. użytkowników X z USA dezaktywowało swoje konta. Skala może być jednak większa, bo te dane od Similarweb dotyczą jedynie użytkowników, którzy dezaktywowali konta za pośrednictwem strony internetowej, a nie aplikacji. Fala odejście nie spowodowała jednak, że ruch na platformie zamarł – ta odnotowała najwyższą dzienną aktywność użytkowników sięgającą 46,5 mln wizyt (to o 38 proc. więcej od średniej). Dla porównania ruch dzienny w Bluesky urósł do 1,3 mln (średnia dotąd to 800 tys.).

Bluesky, należący do Jacka Dorseya, twórcy Twittera, to nie jedyny zwycięzca ostatnich dni. Mocno zyskuje również Threads (jest na drugim miejscu w App Store w USA), a więc apka Mety, ściśle zintegrowana z Instagramem. Co ciekawe, X w tym zestawieniu plasuje się dopiero na 27. pozycji.