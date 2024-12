Znamy najczęściej googlowane hasła. Jest zaskoczenie

W gronie najczęściej googlowanych osób, poza Buddą, znalazły się takie postaci, jak polska pięściarka Julia Szeremeta, która prześcignęła nawet Donalda Trumpa i Kamalę Harris, a także tenisista Hubert Hurkacz, tajwańska bokserka Lin Yu-Ting czy Imane Khelif (inna przedstawicielka tej dyscypliny sportu, ale z Algierii).

Duże zainteresowanie zawodnikami uprawiającymi boks to nie przypadek, ale konsekwencja kontrowersji, jakie pojawiły się w związku z występami Yu-Ting i Khelif na paryskich igrzyskach. Obie sportsmenki są tzw. ciskobietami (co oznacza, iż ich żeńska tożsamość płciowa jest zgodna z płcią przypisaną po urodzeniu), ale wiele osób zarzuca im kłamstwo. I nie bez przyczyny, gdyż pięściarki zostały dopuszczone do rywalizacji we Francji, choć wykluczono je z mistrzostw świata organizowanych rok wcześniej w New Delhi właśnie z powodu niezdania testu mającego na celu ustalenie płci.

Szeremeta przegrała walkę o złoto z Yu-Ting, co wyjątkowo silnie zelektryzowało – jak widać z rankingu Google’a – rodzimych internautów. Co warto dodać, podobnie zresztą było na świecie. W globalnym zestawieniu najpopularniejszych sportowców wyszukiwanych w sieci pierwsze miejsce zajęła Khelif. Na podium znalazł się też inny pięściarz Mike Tyson oraz piłkarz FC Barcelony Lamine Yamal. Ciekawe, że w tym zestawieniu w Top 10 zabrakło nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale też Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo.

Martwi nas wojna

Google w swoim rankingu prezentuje najczęściej szukane przez Polaków hasła w podziale na kilka kategorii. Tak więc np. w rubryce „Ludzie, których pożegnaliśmy”, znaleźli się aktor Jerzy Stuhr, piosenkarz Liam Payne oraz Tomasz Komenda, niesłusznie skazany w 2003 r. za gwałt i zabójstwo na 25 lat więzienia. Z kolei w kategorii „Filmy” i „Seriale” na pierwszych miejscach uplasowały się takie produkcje, jak „Akademia pana Kleksa” z Tomaszem Kotem w roli głównej, hollywoodzki „Deadpool & Wolverine” oraz polski hit Netfliksa „1670” i amerykański serial „Fallout”, dostępny na platformie Amazon Prime.

Co ważne, obserwując trendy w googlowaniu, można dowiedzieć się, czym żyją Polacy, co ich trapi i jakie są nastroje. A te nie są chyba najlepsze, skoro najczęściej zadawanym pytaniem w kategorii „Czy…” było: czy będzie wojna. Internauci chcieli również dowiedzieć się, dlaczego strajkują rolnicy, a także z jakiego powodu Iran zaatakował Izrael. Rodaków w ciągu mijającego roku interesowało też, gdzie są Zbigniew Ziobro i Daniel Obajtek, a ponadto na bieżąco śledzili falę powodziową, która we wrześniu miała miejsce głównie w południowym dorzeczu Odry.

Z globalnego zestawienia „Rok w wyszukiwarce” wynika, że na świecie szukano najczęściej informacji o turniejach piłkarskich (Copa America i europejska Liga Mistrzów), zjawiskach atmosferycznych (huragan, fala upałów) i wyborach prezydenckich w USA.