Amerykanie dokręcają śrubę Chinom w kluczowej technologii. Zaostrzenie przepisów

Ponadto dostawcy z siedzibą w USA, którzy prawdopodobnie otrzymają globalne autoryzacje, tacy jak AWS i Microsoft, będą mogli wdrażać tylko 50 proc. swojej całkowitej mocy obliczeniowej AI poza Stanami Zjednoczonymi, nie więcej niż 25 proc. poza krajami z pierwszej grupy i nie więcej niż 7 proc. w jednym kraju spoza tego kręgu.

Nowe zasady ujawnione w ostatnich dniach administracji ustępującego prezydenta Joe Bidena wykraczają poza uderzenie w Chiny i mają na celu pomóc Stanom Zjednoczonym utrzymać dominującą pozycję w dziedzinie AI poprzez kontrolowanie jej na całym świecie. — Stany Zjednoczone są teraz liderem w dziedzinie AI — zarówno w rozwoju jak i projektowaniu chipów AI, i kluczowe jest, aby tak pozostało — powiedziała sekretarz handlu USA Gina Raimondo.

Ograniczenie dostępu Chin do zaawansowanych chipów, które mogą zwiększyć ich potencjał militarny, to jeden z priorytetów administracji, która dąży do utrzymania przywództwa Stanów Zjednoczonych w dziedzinie AI poprzez zamykanie luk i dodawanie nowych barier ochronnych w celu kontrolowania przepływu chipów i globalnego rozwoju AI.

Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób nowy rząd prezydenta elekta Donalda Trumpa będzie egzekwować nowe przepisy, obie administracje mają podobne poglądy na temat zagrożenia konkurencyjnego ze strony Chin. Przepisy mają wejść w życie 120 dni od publikacji, co da administracji Trumpa czas na decyzję w sprawie ich zastosowania bądź rezygnacji.

Zgodnie z nowymi przepisami zostaną nałożone nowe ograniczenia na zaawansowane jednostki przetwarzania grafiki (GPU), które są wykorzystywane do zasilania centrów danych potrzebnych do trenowania modeli AI. Większość z nich jest produkowana przez Nvidię.