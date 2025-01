Czy Polsce zabraknie półprzewodników na rozwój AI?

Na mapie restrykcji Polskę oznaczono kolorem żółtym (kraje z ograniczeniami w imporcie). „Żółte kraje powinny zapomnieć o rozwoju własnej superinteligencji. A limity mają im wystarczyć tylko do zwykłych zastosowań AI” – alarmuje ekspert.

„Polska została zaliczona do państw drugiej kategorii obliczeniowej” Leszek Bukowski, ekspert AI

Mimo to niektórzy fachowcy zwracają uwagę, że i tak polskie zapotrzebowanie na chipy jest niższe od ustalonych limitów i raczej wątpliwym jest, by dobiło do 50 tys. Niezależnie od tego rodzimi przedstawiciele branży sztucznej inteligencji nie zamierzają przejść nad tym do porządku dziennego. Leszek Bukowski, ekspert AI, wskazuje, że decyzja Waszyngtonu to bardzo zła wiadomość. „Polska została zaliczona do państw drugiej kategorii obliczeniowej” – napisał na platformie X. I zaznaczył, że będzie apelował do Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, aby podął interwencję w tej sprawie.

Dlaczego Amerykanie wprowadzają restrykcje na chipy?

W dokumencie dotyczącym restrykcji, opublikowanym przez Biały Dom, można wyczytać, że AI staje się centralnym elementem bezpieczeństwa i siły gospodarczej, więc Stany Zjednoczone muszą działać zdecydowanie, aby przewodzić tej transformacji.

„Przeciwnicy nie mogą łatwo nadużywać zaawansowanej sztucznej inteligencji. W niewłaściwych rękach potężne systemy sztucznej inteligencji mają potencjał, aby zaostrzyć poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, w tym poprzez umożliwienie rozwoju broni masowego rażenia, wspieranie potężnych ofensywnych operacji cybernetycznych i pomoc w łamaniu praw człowieka, takim jak masowy nadzór” – wskazuje Waszyngton. I podkreśla, że brak ograniczeń w eksporcie chipów obejmie 18 „kluczowych sojuszników i partnerów” USA.