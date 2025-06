1 czerwca w Polsce odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała już dane ze wszystkich komisji wyborczych – wygrał Karol Nawrocki. I to prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zostanie następcą Andrzeja Dudy. Przewaga Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim wyniosła nieco ponad 300 tys. głosów. Jak widać zwycięzcy nie zaszkodziły liczne afery związane z przejęciem kawalerki, powiązania ze światem kiboli i branie udziału w ustawkach, czy inne kontrowersyjne epizody z jego życia.

Kim jest pierwsza dama?

Nowy gospodarz pałacu prezydenckiego wprowadzi się do niego z żoną, Martą Nawrocką. Kim jest kobieta, która wkrótce stanie się pierwszą damą? Jej postać rozgrzała internet w Polsce do czerwoności. Zaraz po wygranej Karola Nawrockiego w sieci zawrzało i internauci rzucili się do poszukiwania informacji nie tylko na temat samego nowego prezydenta, ale i Marty Nawrockiej. Dane Google Trends pokazują, że dziś to jedno z najgorętszych nazwisk. W ciągu ostatnich 14 godzin jej nazwisko „googlowano” o ponad 600 proc. razy częściej niż wcześniej. Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł w sieci w ciągu doby to właśnie Marta Nawrocka znalazła się czwartej pozycji, tuż za hasłami związanymi z wynikami wyborów.

Kariera zawodowa Marty Nawrockiej

Co wiadomo o żonie Karola Nawrockiego? To 38-letnia absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która w młodości pasjonowała się tańcem klasyczny. Tańczyła w balecie (uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku), ale finalnie zdecydowała się na inną drogę zawodową. Została urzędnikiem – od 18 lat służy jako funkcjonariuszka Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada pozwolenie na broń, bo – jak sama mówiła w jednym z wywiadów – jej praca często bywa niebezpieczna. Nawrocka to również mama trójki dzieci – 21-letniego Daniela, 15-letniego Antoniego oraz 7-letniej Katarzyny.

