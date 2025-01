Pierwszy zgrzyt na linii Elon Musk – Donald Trump. Krytyka gigantycznej inwestycji

Firmy zaangażowane w Stargate nie ujawniły publicznie, w jaki sposób zamierzają przekazać środki na tę inwestycję. Stanowisko Muska najwyraźniej nie spodobało się Trumpowi. Rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt w wywiadzie dla Fox News, stwierdziła – odnosząc się do komentarzy właściciela SpaceX, Tesli i platformy X, że „Amerykanie powinni uwierzyć prezydentowi Trumpowi w to, co mówi”. – Prezydent jest bardzo podekscytowany tym ogłoszeniem dotyczącym infrastruktury AI. Stany Zjednoczone muszą zdobyć przewagę, ponieważ przeciwnicy, Chiny, są bardzo zaawansowani w tej dziedzinie – powiedziała Leavitt.

Do starcia między Samem Altmanem i Elonem Muskiem doszło też w sieci. Współzałożyciel OpenAI napisał w mediach społecznościowych do miliardera: „To, co jest dobre dla kraju, nie zawsze jest optymalne dla twoich firm. Mam nadzieję, że w swojej nowej roli będziesz głównie stawiać USA na pierwszym miejscu”.

Nowa rola, o której wspomina, do przewodniczący tworzonego właśnie w administracji Trumpa specjalnego Departament Wydajności Państwa (DOGE).

Zarzuty Muska nie przypadły do gustu nie tylko Trumpowi i Altmanowi, ale również innym uczestnikom Stargate. W projekt zaangażować ma się m.in. Mictosoft. Satya Nadella, prezes giganta, oznajmił, że jego firma wyłoży 80 mld dol., co wystarczy, by zrealizować projekt. Tym bardziej, że inne firmy również mają dorzucić sporo pieniędzy. Szacuje się, że SoftBank ma w swoim bilansie ponad 24 mld dol. gotówki, Oracle – 11 mld dol., zaś OpenAI niedawno ogłosiło, że dysponuje przeszło 10 mld dol. z ostatniej rundy finansowania VC.