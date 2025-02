20 lat więzienia i 100 mln dol. grzywny. W USA chcą zablokować DeepSeeka i chińską AI

„Wiele administracji nie zdołało – z powodu interesów korporacyjnych – zaktualizować i egzekwować naszej kontroli eksportu w odpowiednim czasie. Nie możemy pozwolić, aby to trwało” – napisali senatorzy, nazywając DeepSeek „porażką w kontroli eksportu”. Ich zdaniem „lobbing korporacyjny” spowodował luki w kontroli eksportu administracji Joe Bidena, umożliwiając DeepSeek nabycie – a dokładniej sprzedaż przez Nvidię – chipów potrzebnych do szkolenia tego modelu sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej Globalne Interesy „Istotne dowody”. Chińska rewolucyjna technologia w cieniu podejrzeń DeepSeek, wielokrotnie tańszy rywal ChatGPT, który wywołał popłoch wśród big techów i doprowadził do paniki na giełdach, jest oskarżany o nieautoryzowaną „destylację wiedzy”. Pierwsze kraje szykują zakazy dla chińskiego bota.

Senatorowie poprosili także Lutnicka o „odizolowanie” Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu od lobbingu branżowego poprzez zatrudnienie pracowników bez istniejących powiązań z branżą lub lobbującymi firmami. Nowa administracja Trumpa nie podała jeszcze, czy planuje pogłębić kontrole, co prawdopodobnie wydłużyłoby listę amerykańskich technologii objętych zakazem sprzedaży chińskim firmom.

Nvidia na widelcu. Jak broni się firma?

List senatorów to kolejny głos wzywający administrację do zaostrzenia kontroli eksportu do Państwa Środka. W ubiegłą środę Republikanin John Moolenaar (ze stanu Michigan), przewodniczący komisji specjalnej Izby Reprezentantów ds. Komunistycznej Partii Chin, i Raja Krishnamoorthi (ze stanu Illinois), czołowy przedstawiciel Demokratów w tej komisji, również wezwali do obostrzeń.

Kalifornijska Nvidia, wiodący na świecie dostawca chipów zasilających systemy AI, ucierpiałaby najbardziej. Firma stwierdziła w oświadczeniu, że wprowadzenie przepisów postulowanych przez senatorów nie powstrzyma modeli „szybko naśladujących”, takich jak DeepSeek, ale uderzy w produkty konsumenckie. „Większe kontrole spowodują jedynie oddanie chińskiego rynku lokalnym firmom technologicznym, co będzie miało skutki na całym świecie” – stwierdziła firma.

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, spotkał się w piątek z prezydentem Donaldem Trumpem, kilka dni po tym, jak wiadomość o postępach sztucznej inteligencji DeepSeek zmniejszyła wartość Nvidii o prawie 600 miliardów dolarów zaledwie w jeden dzień, głównie ze względu na niepotwierdzone informacje, że chiński chatbot zużywał mniej chipów do celów szkoleniowych niż potrzebują to jego amerykańscy konkurenci.