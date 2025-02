Groźny konkurent Elona Muska? Rosja chce z przytupem wrócić w kosmos

Roskosmos pracuje nad nową rakietą od co najmniej pięciu lat. Umowa na opracowanie wstępnego projektu podpisały państwowe spółki Roskosmos i Progress w październiku 2020 r. Do konkursu na budowę rakiety Roskosmos po raz pierwszy dopuścił wtedy prywatną firmę – KosmoKurs zatrudniającą 50 inżynierów – specjalistów branży kosmicznej, którzy zdecydowali się odejść z państwowych posad. Konkursu firma nie wygrała i rok później ogłosiła swoją likwidację.

Projektem zajmowały się więc jak w czasach sowieckich rosyjskie państwowe instytuty naukowe, których nadążanie za wyzwaniami współczesności pozostawia wiele do życzenia. Najlepsi ze specjalistów, słabo opłacani w Rosji, wyemigrowali do kluczowych ośrodków na Zachodzie.

Rosyjski kosmodrom i skandale

Potem była pandemia i kłopoty przy budowie nowego lądowiska kosmicznego. Korupcja, strajk i zawyżanie kosztów charakteryzowały ciągnącą się od 2012 r. budowie kosmodromu Wostocznyj. Rosjanie musieli go zbudować, by móc rezygnować z bardzo kosztownej dzierżawy (100 mln dol. rocznie) znajdującego się w Kazachstanie Bajkonuru.

Powierzchnia nowego kosmicznego lotniska to 700 km kw. (cała działka na 1035 km kw.); oprócz kompleksu startowego, klasycznego lotniska, zakładów tlenowo-azotowych i wodorowych na potrzeby pojazdów kosmicznych, powstało tam też 115 km dróg oraz 125 km linii kolejowej oraz miasteczko dla pracowników lądowiska.

Poważnym wyzwaniem dla budowniczych i użytkowników lądowiska od początku był klimat. Zimy ze średnią -25 st. C i lata +28 st. C. Pierwsze przymrozki zaczynają się już we wrześniu, a mróz na dobre zagości w październiku, by ustąpić dopiero w maju.