Chiny zaleją świat robotami. Apel o pomoc

Wiodące firmy związane z robotyką, w tym Tesla, Boston Dynamics i Agility Robotics, stojące na czele organizacji Association for Advanced Automation, spotkały się za zamkniętymi drzwiami z przedstawicielami Kongresu, gdzie pokazały swoje maszyny oraz wezwały parlament i rząd USA do przyjęcia krajowej strategii robotyki, aby móc konkurować ze wspieranymi przez rząd w Pekinie rywalami. Miałoby przeciwdziałać rosnącej dominacji Chin w tej dziedzinie.

Ameryka może stracić przodownictwo w robotach

Dlaczego to tak pilne, a apel tak dramatyczny? Chiny uczyniły robotykę i sztuczną inteligencję (AI) filarami swojego rozwoju technologicznego, wspieranego przez olbrzymie dotacje państwowe. To obecnie narodowy priorytet. Tymczasem – jak twierdzi Association for Advanced Automation –brakuje porównywalnej polityki USA, co zagraża amerykańskiemu przywództwu w tych dziedzinach.

Tymczasem to Ameryka była pionierem automatyzacji przemysłowej. To General Motors wprowadziło pierwszego robota przemysłowego w 1961 r. Jednak później Japonia, a następnie Europa, wyprzedziły Stany Zjednoczone na tym polu. Choć ostatnie lata przyniosły dominację Ameryki w AI choćby za sprawą takich firm jak OpenAI z jej ChatGPT czy Google (Gemini), zaś w robotyce pionierem czterorożnych i dwunożnych robotów naśladujących zwierzęta i ludzi została firma Boston Dynamics z takimi urządzeniami jak Spot czy Atlas, to w ciągu ostatniego roku Chiny zaczęły w imponujący sposób nadrabiać dystans. Widać to było choćby na styczniowych największych targach elektroniki Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, gdzie USA reprezentowały cztery firmy robotyczne, podczas gdy Chiny aż sześć, w tym najbardziej zaawansowana Unitree. Ten rok może się okazać decydujący w tej rywalizacji.

Chiny są obecnie największym rynkiem robotów przemysłowych na świecie, zatrudniając około 1,8 miliona sztuk (dane za 2023 r.). Rząd w Pekinie niedawno zatwierdził stworzenie funduszu podwyższonego ryzyka o wartości 138 miliardów dolarów. Premier Chin Li Qiang zapowiedział integrację robotyki z innymi najszybciej rozwijającymi się technologiami. Wzbudziło to ogromne obawy w Ameryce, gdzie dla prezydenta Donalda Trumpa rywalizacja gospodarcza i technologiczna z Chinami jest sprawą kluczową.