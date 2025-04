ChatGPT osiągnął astronomiczną wartość, ale został właśnie zdetronizowany

Modele open source, jak DeepSeek, ale też Llama od Mety (ta zgromadziła ponad 1 mld pobrań), dają społeczności AI możliwość swobodnego pobierania narzędzia do eksperymentów, a w niektórych przypadkach nawet do komercjalizacji. Ta strategia – zdaniem ekspertów – okazała się niezwykle skuteczna. Choć ChatGPT wciąż na rynku AI dominuje, bo szacuje się, że ma udziały na poziomie 43 proc., to czuje oddech rywali na plecach (DeepSeeka ma ok. 7 proc., a Canva – 8 proc.). Stąd inwestorzy hojnie sypią groszem, by utrzymać pozycję lidera.