Twórcy Microsoftu, Amazona i OpenAI zainwestowali na Grenlandii. Ruszył wyścig po złoża

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są powody zainteresowania najbogatszych ludzi świata Arktyką?

Jakie technologie wykorzystuje firma KoBold Metals do poszukiwań surowców?

Jaka jest rola wody źródlanej w strategicznych planach inwestorów?

Jeff Bezos, założyciel Amazona, Bill Gates, twórca Microsoftu oraz Ronald Lauder, spadkobierca kosmetycznej fortuny Estée Lauder po cichu ulokowali setki milionów dolarów w arktycznym sektorze wydobywczym i projektach infrastrukturalnych, licząc na zyski z surowców krytycznych ukrytych pod topniejącym lodem. Na wyspie należącej do Danii swoje warte miliony dolarów projekty realizują też Sam Altman (OpenAI) i Peter Thiel (wspólnie z Elonem Muskiem zbudował PayPal). Potężny strumień amerykańskich pieniędzy płynie na Grenlandię.

AI szuka skarbów pod lodem

Słowa prezydenta USA o tym, że amerykańska kontrola nad Grenlandią jest „absolutną koniecznością”, wywołały dyplomatyczne napięcie na linii Waszyngton – Kopenhaga, jednak w cieniu głośnych deklaracji politycznych, na wyspie trwa już intensywna ekspansja kapitału prywatnego. Jak wynika z doniesień „New York Timesa” i „Forbesa”, amerykańscy giganci technologiczni i magnaci biznesowi budują przyczółki na tym terytorium, wyprzedzając oficjalne ruchy administracji państwowej. I ta inwestycyjna inwazja trwa tam już od kilku lat. Nie jest tajemnicą, iż prawdziwą stawką w tej grze są minerały niezbędne do produkcji elektroniki, samochodów elektrycznych i systemów obronnych, a nie tylko strategiczne wpływy w Arktyce.

Najbardziej zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem na wyspie jest projekt realizowany przez KoBold Metals. To firma górnicza nowej generacji, która do poszukiwania złóż wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. Jak ujawnia „NYT”, w styczniu ub. r. spółka pozyskała w kolejnej rundzie finansowania 537 mln dol., co wywindowało jej wycenę do blisko 3 mld dol. Lista inwestorów KoBold Metals robi wrażenie – są tam królowie big techów (poprzez swój fundusz Breakthrough Energy pieniądze wyłożyli Gates, Bezos, ale i Michael Bloomberg, magnat medialny i były burmistrz Nowego Jorku), współtwórca ChatGPT Sam Altman oraz Marc Andreessen, jedna z najpotężniejszych osób w Dolinie Krzemowej, twórca funduszu VC.

KoBold Metals koncentruje swoje działania na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, gdzie posiada 51 proc. udziałów w projekcie Disko-Nuussuaq. Cel jest jasny: dotarcie do ogromnych złóż niklu, miedzi, kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich. Inwestycje te rozpoczęły się już w 2019 r., zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Donald Trump po raz pierwszy publicznie rozważał zakup wyspy. Wykorzystanie AI ma pozwolić na precyzyjne zlokalizowanie surowców w trudnym, arktycznym terenie, co w tradycyjnym górnictwie zajęłoby dekady.