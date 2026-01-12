Unia uderzy w amerykańskie big techy? Chodzi o obronę Grenlandii

Aktualizacja: 12.01.2026 14:47 Publikacja: 12.01.2026 10:41
Grenlandia ma strategiczne położenie i liczne bogactwa naturalne. Donald Trump ma na nią rosnący apetyt
Na celowniku unijnych urzędników znalazły się m.in. Google, Meta, Microsoft oraz platforma X – wynika z informacji opublikowanych przez „The Sunday Telegraph”. Ma to być odpowiedź na potencjalne uderzenie Waszyngtonu na Grenlandię.
Unia Europejska przygotowuje się na bezprecedensową eskalację napięcia między Waszyngtonem a Brukselą. Europejscy stratedzy, poszukując skutecznych narzędzi nacisku na administrację Trumpa, zwrócili oczy w stronę gigantów z Doliny Krzemowej. Plan ma zakładać nałożenie dotkliwych sankcji na czołowe amerykańskie firmy technologiczne oraz instytucje finansowe w przypadku, gdyby Stany Zjednoczone podjęły próbę przejęcia duńskiego terytorium zależnego.
Scenariusz ten, jak podaje „The Sunday Telegraph”, jeszcze do niedawna brzmiący jak polityczna fikcja, nabiera realnych kształtów w gabinetach europejskich decydentów. Groźba sankcji ma być asymetryczną odpowiedzią na imperialne ambicje USA w Arktyce, uderzającą w podmioty stanowiące o globalnej dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych.
Równolegle do planowania retorsji gospodarczych, trwają gorączkowe zabiegi dyplomatyczne mające na celu deeskalację konfliktu. Według doniesień brytyjskiej prasy, Londyn prowadzi intensywne rozmowy z Paryżem i Berlinem na temat alternatywnego rozwiązania, które pozwoliłoby zachować integralność terytorialną Danii, a jednocześnie dałoby Donaldowi Trumpowi możliwość ogłoszenia sukcesu wizerunkowego. Kluczowym elementem tego planu jest propozycja rozmieszczenia misji NATO na Grenlandii. Europejscy sojusznicy mają nadzieję, że zaoferowanie stałego patrolowania regionu arktycznego – przy założeniu, że większość kosztów poniesie Europa – zostanie odebrane przez Waszyngton jako wygrana. Miałoby to wytrącić Trumpowi argumenty o konieczności bezpośredniej interwencji USA w celu „zabezpieczenia” wyspy.
Czy w kuluarach rozważany jest również scenariusz ostateczny? Mówi się o ruchach, które mogłyby zachwiać światowym ładem bezpieczeństwa, a najbardziej radykalną opcją miałoby być zamknięcie amerykańskich baz wojskowych na terenie Europy. Taki ruch pozbawiłby Waszyngton kluczowych przyczółków strategicznych, niezbędnych do prowadzenia operacji na Bliskim Wschodzie i w innych zapalnych regionach globu. To nie jest jednak rozwiązanie, które byłoby korzystne dla naszego kraju.
Obawy Europy względem Grenlandii są uzasadnione – administracja Trumpa udowodniła już swoją gotowość do zdecydowanych działań militarnych, gdy 3 stycznia amerykańskie siły przeprowadziły operację w Wenezueli, która zakończyła się schwytaniem prezydenta Nicolása Maduro. To wydarzenie wyraźnie ośmieliło Biały Dom. Stephen Miller, zastępca szefa sztabu Trumpa, w wywiadzie dla CNN stwierdził wprost, że „Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych”. W odpowiedzi Kopenhaga 6 stycznia ogłosiła przeznaczenie 88 mld koron duńskich (około 13,8 mld dol.) na wzmocnienie obrony wyspy.
Co ważne, kanały dyplomatyczne pozostają otwarte, a sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział wizytę u duńskich oficjeli w najbliższych dniach. Rubio sugeruje, że „preferencją” prezydenta jest zakup wyspy, jednak administracja USA wciąż nie wycofała się z opcji militarnych.
