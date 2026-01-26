Aktualizacja: 26.01.2026 23:00 Publikacja: 26.01.2026 14:41
Komisja Europejska w sporze z platformą X Elona Muska. Grok wywołał globalny alarm
Foto: Harun Ozalp / ANADOLU / Anadolu via AFP
Komisja Europejska poinformowała, że śledztwo ma wykazać, czy platforma X właściwie oceniła i ograniczyła ryzyka związane z funkcjami Groka na obszarze 27 państw członkowskich.
Platforma X w oświadczeniu poinformowała, że firma xAI ograniczyła możliwość edycji obrazów dla użytkowników Groka oraz zablokowała – w zależności od lokalizacji – generowanie wizerunków osób w skąpym stroju w „jurysdykcjach, gdzie jest to nielegalne”. Nie wskazano jednak konkretnych krajów.
Platforma X ogłosiła wprowadzenie blokady na generowanie przez sztuczną inteligencję Grok obrazów...
Działania Komisji podjęte na podstawie aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który zobowiązuje gigantów technologicznych do skuteczniejszego zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w internecie, nastąpiły po tym, jak Grok firmy xAI wygenerował seksualizowane obrazy kobiet i nieletnich, co zaniepokoiło regulatorów na całym świecie.
X grozi kara sięgająca nawet 6 proc. jego globalnych rocznych obrotów za naruszenia przepisów DSA – informuje agencja Reutera.
Choć zmiany wprowadzone przez xAI zostały przyjęte z zadowoleniem, nie rozwiązują one wszystkich problemów i zagrożeń systemowych – informuje agencja. Komisja miała podstawy sądzić, że platforma X nie przeprowadziła doraźnej oceny ryzyka przy wprowadzaniu funkcji Groka w Europie – poinformował w poniedziałek dziennikarzy wysoki rangą urzędnik unijnego organu wykonawczego.
Postępowanie wszczęte przez KE może zaostrzyć relacje z administracją prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ unijne działania wobec Big Techów wywołały już wcześniej krytykę, a nawet groźby wprowadzenia ceł ze strony USA.
Komisja chce sprawdzić, czy X wypełniła swoje obowiązki prawne wynikające z DSA, czy też potraktowała prawa europejskich obywateli „jako uboczne straty swojej usługi” – powiedziała unijna komisarz ds. technologii Henna Virkkunen. Komisja w tym miesiącu uznała za bezprawne i oburzające rozpowszechniane na X obrazy wygenerowane przez AI, przedstawiające rozebrane kobiety i dzieci.
Unijni regulatorzy rozszerzyli także dochodzenie wobec X wszczęte w grudniu 2023 r., aby ustalić, czy spółka właściwie oceniła i ograniczyła wszystkie zagrożenia systemowe związane z tzw. systemami rekomendacji, w tym skutki niedawno ogłoszonego przejścia na system oparty na Groku.
Poinformowali również, że X może zostać objęta środkami tymczasowymi, jeśli nie wprowadzi istotnych zmian w działaniu usługi. W grudniu X została ukarana grzywną w wysokości 150 mln euro za naruszenie obowiązków w zakresie przejrzystości wynikających z DSA.
Źródło: rp.pl
