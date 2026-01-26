Komisja Europejska poinformowała, że śledztwo ma wykazać, czy platforma X właściwie oceniła i ograniczyła ryzyka związane z funkcjami Groka na obszarze 27 państw członkowskich.

Reakcja platformy X i ograniczenia wprowadzone przez xAI

Platforma X w oświadczeniu poinformowała, że firma xAI ograniczyła możliwość edycji obrazów dla użytkowników Groka oraz zablokowała – w zależności od lokalizacji – generowanie wizerunków osób w skąpym stroju w „jurysdykcjach, gdzie jest to nielegalne”. Nie wskazano jednak konkretnych krajów.

Działania Komisji podjęte na podstawie aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), który zobowiązuje gigantów technologicznych do skuteczniejszego zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w internecie, nastąpiły po tym, jak Grok firmy xAI wygenerował seksualizowane obrazy kobiet i nieletnich, co zaniepokoiło regulatorów na całym świecie.

X grozi kara sięgająca nawet 6 proc. jego globalnych rocznych obrotów za naruszenia przepisów DSA – informuje agencja Reutera.