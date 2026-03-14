Chłopak z Tarnowa pokieruje nowym projektem Elona Muska? Szykuje się rewolucja

Łukasz Nosek wyjechał z Polski, gdy miał trzy lata. Dziś to znany ekspert i przedsiębiorca w Dolinie Krzemowej
Elon Musk ogłosił właśnie, że system X Money wchodzi w fazę publicznych testów, przybliżając go do stworzenia „aplikacji od wszystkiego”. Za kulisami tego ruchu ma stać jego wieloletni przyjaciel, w którego żyłach płynie polska krew. To Luke Nosek. A właściwie Łukasz, bo z Polski wyjechał, gdy miał 3 lata. Genialny inżynier pochodzący z Tarnowa w marcu zarejestrował swoje konto na platformie X. To za oceanem wzbudziło sensację i spekulacje. Nosek to dziś nie tylko ekspert nowych technologii, ale też przedsiębiorca i inwestor.
Na ten krok rynek fintech czekał od momentu przejęcia Twittera przez Elona Muska. X Money, cyfrowy system płatności platformy społecznościowej, wejdzie w fazę wczesnego publicznego dostępu w przyszłym miesiącu. Rynek w kwietniu czekać może więc prawdziwa rewolucja. Partnerstwo z Visą, zapowiedziane jeszcze w ub. r., ma być fundamentem dla przekształcenia X w „everything app” – aplikację do wszystkiego, która będzie już czymś więcej niż tylko medium społecznościowym. Za pośrednictwem X użytkownicy mieliby przesyłać pieniądze, inwestować, robić zakupy. Oficjalnie nie wiadomo, kto pokieruje nowym obliczem platformy, ale pojawienie się Noska sprawiło, że wielu ekspertów nie ma wątpliwości. To przecież on wspólnie z Muskiem i Peterem Thielem budował pod koniec lat 90. PayPala. Kim jest nasz rodak, który niegdyś został członkiem tzw. PayPal Mafii, a teraz ponownie znalazł się w centrum uwagi Doliny Krzemowej?
Zanim Nosek stał się Lukiem, był Łukaszem – urodził się 29 czerwca 1975 r. w Tarnowie. Jego dzieciństwo to krajobraz czwartego piętra niskiego bloku. Rodzina Nosków nie planowała jednak budowania przyszłości w cieniu tarnowskich zakładów azotowych i już w 1977 r. rodzice, Danuta i Roman, zdecydowali się na ryzykowny krok. Znajomym powiedzieli, że jadą na narty w Alpy. Nigdy z nich nie wrócili. Zamiast na stoki, trafili do Chicago, a stamtąd do Glen Ellyn.
– Pieniądze poszły chyba na łapówkę dla jakiegoś komunistycznego urzędnika – żartował po latach Nosek, wspominając moment, w którym jego rodzina musiała sprzedać cały majątek, by kupić bilet w jedną stronę do wolności.
Czytaj więcej
W USA nie było łatwo. Ojciec pracował m.in. w biurze projektowym elektrowni atomowej, założył też własną firmę transportową. Matka, chemiczka z wykształcenia, z czasem znalazła zatrudnienie w Castrolu. Łukasz był dzieckiem innym niż rówieśnicy, wiecznie zamyślonym, „jakby w swoim własnym świecie”. Podczas gdy inne dzieci marzyły o zabawkach, on prosił mamę, by nie kupowała mu nic, tylko odkładała na nowy komputer. Pierwsze linie kodu pisał na maszynie TI99/4A. W szkole w USA pędził jak rakieta – potrafił przerobić dwie klasy w rok. Był introwertykiem, który nie lubił patrzeć ludziom w oczy. Zmieniło to dopiero odkrycie medytacji, która do dziś pomaga mu radzić sobie z presją wartą miliardy dolarów.
Na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign poznał Maxa Levchina, emigranta z Ukrainy. Razem projektowali koszulki na studenckie imprezy, ale ich ambicje sięgały znacznie dalej. Założył z nim w 1994 r. swoją pierwszą firmę – SponsorNet New Media Inc. Później pracował dla firmy Netscape Communications, która zajmowała się rozwojem przeglądarki internetowej. Ale przełom przyszedł, gdy Łukasz spotkał Thiela. Polubili się, a Thiel później pisał w swojej książce „Zero to One”: „Luke to wspaniały, ekscentryczny myśliciel”, przyznając, że w Nosku drzemał geniusz.
Wkrótce potem Nosek, Levchin i Thiel założyli Confinity. Ich biuro sąsiadowało z X.com – raczkującym bankiem internetowym Elona Muska. Zamiast wojny, wybrali fuzję. Tak narodził się PayPal. To właśnie chłopakowi z Tarnowa przypisuje się dwa najbardziej rewolucyjne pomysły, które uczyniły tę firmę gigantem. Pierwszym był system poleceń: każdy, kto zaprosił znajomego, dostawał 10 dol. Drugim był „Instant Transfer” – funkcja natychmiastowych przelewów.
Kiedy w 2002 r. eBay kupił PayPal za 1,5 mld dol., narodziła się „PayPal Mafia”. Grupa młodych ludzi, którzy ruszyli budować dzisiejszą Dolinę Krzemową. Łukasz Nosek został jednym z najskuteczniejszych „aniołów biznesu”. W 2005 r. wraz z Thielem i Kenem Howerym założyli Founders Fund. Warto wspomnieć, że Thiel to jedna z postaci mocno wspierających dziś z tylnego fotela prezydenturę Donalda Trumpa. Podobnie jak sam Musk, czy właśnie Howery, który niedawno został… ambasadorem USA w Danii.
W lipcu 2017 r. Nosek opuścił Founders Fund, aby uruchomić Gigafund, fundusz inwestycyjny skupiający się na eksploracji kosmosu. Był pierwszym inwestorem instytucjonalnym w SpaceX. Kosmiczne przedsięwzięcie Muska właśnie m.in. dzięki Polakowi tak urosło w siłę. Fundusz finansuje też inne projekty Elona: The Boring Company (start-up buduje podziemne tunele dla autonomicznych pojazdów – np. działa on już w Las Vegas) czy Neuralink (chipy mózgowe).
Czytaj więcej
– Nie szukamy rzeczy, o których marzymy. Szukamy ludzi z wizją na 10, 20 lat, którzy mają w sobie moc, by tę wizję wdrożyć – mówił Nosek podczas jednego z nielicznych wywiadów dla polskich mediów, podczas Kongresu 590 w 2022 r.
Co uderzające – mimo że Polskę opuścił jako trzylatek, Nosek wciąż mówi w ojczystym języku płynnie. Dziś, z majątkiem szacowanym na ok. 6 mld zł, jest jednym z najbogatszych Polaków.
Gigafund coraz mocniej angażuje się w projekty nad Wisłą, m.in. w energetykę jądrową z firmą Last Energy (amerykański deweloper małych modułowych reaktorów jądrowych – SMR). Ale Nosek – wedle spekulacji – teraz może mocniej skupić się na współpracy z Muskiem. Czy faktycznie pokieruje X Money? To kuszące przedsięwzięcie, bo Musk nie zrezygnował nigdy z wizji stworzenia „największej instytucji finansowej na świecie”.
X Money ma działać podobnie do naszego rodzimego systemu Blik. Użytkownicy będą mogli błyskawicznie zasilać wirtualny portfel X Wallet i wykonywać przelewy natychmiastowe bezpośrednio do innych użytkowników platformy. W promocję usługi, która ma debiutować w kwietniu, zaprzęgnięto Williama Shatnera, legendarnego kapitana Kirka ze „Star Trek”. Zaproszenia do testów można było „wylicytować” za 1000 dol. (pieniądze zasilą cele charytatywne). Sam Musk, testując system, przesłał Shatnerowi symbolicznie 42 dol.
Czytaj więcej
Oprócz standardowych płatności peer-to-peer (P2P), X ma oferować oprocentowanie depozytów sięgające nawet 6 proc. w skali roku oraz fizyczną, metalową kartą debetową z nazwą użytkownika. Środki mają być przechowywane w Cross River Bank. Ale X Money to dopiero początek. Jak sugerował w lutym Nikita Bier, odpowiedzialny w X za rozwój produktów, platforma przygotowuje się do zintegrowania handlu akcjami i kryptowalutami. Użytkownik, klikając w „ticker” danej spółki (np. $TSLA czy $NVDA), będzie mógł sprawdzić notowania i dokonać zakupu bez opuszczania aplikacji. Czy X stanie się więc odpowiedzią na chińską aplikację „do wszystkiego” – WeChat?
X posiada już licencje na przekaz pieniężny w ponad 40 stanach USA. Sceptycy zarzucają mu jednak „brak charakteru” niezbędnego do prowadzenia instytucji zaufania publicznego. To dlatego w maju ub. r. urzędnicy ze stanu Nowy Jork wezwali Departament Usług Finansowych do zablokowania autoryzacji dla X Money.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas