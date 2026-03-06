Microsoft szykuje potężne uderzenie w Sony. Czym jest Project Helix?

Kampus Microsoft w Mountain View w Kalifornii
Asha Sharma, nowa szefowa Microsoft Gaming, oficjalnie potwierdziła prace nad konsolą kolejnej generacji. Szczegółów na temat nowego Xboksa nie ujawniono, ale wiadomo, że urządzenie ma być potężną hybrydą, która płynnie połączy światy konsol i komputerów osobistych. Perspektywa sprzętu, który natywnie uruchomi dowolne gry z PC, może na rynku wywołać istne trzęsienie ziemi. Czy Sony znalazło się właśnie w defensywie?
Z zapowiedzi płynących z Redmond wyłania się obraz urządzenia, które może zrewolucjonizować nasze myślenie o domowej rozrywce – Project Helix ma wykorzystywać układ AMD (określany roboczo jako Magnus) i działać pod ścisłą kontrolą systemu Windows z nakładką konsolową. Wzorem dawnych kryptonimów, takich jak Durango czy Scorpio, Microsoft stawia na tajemniczość. Choć całkiem sporo już udało się ustalić: użytkownicy zyskają możliwość instalacji nie tylko tytułów z oficjalnego ekosystemu Xbox, ale również korzystania z zewnętrznych platform dystrybucji, takich jak Steam, Epic Games Store czy GOG, a docelowo nawet standardowych programów dla Windows. Popularny w sieci ekspert branży Geoff Keighley porównał Helixa do pecetowych tzw. steam machines, czyli konsol odtwarzających produkcje z popularnych platform. Tyle że nowa konsola Microsoftu jest czymś więcej, bo uruchomi nie tylko klasyczne tytuły pecetowe, ale i te dedykowane na Xbox. A tego urządzenia np. od Valve nie potrafią.
Sharma otwarcie zapowiedziała, że ten sprzęt będzie „liderem w dziedzinie wydajności i obsługi gier”. Wedle plotek urządzenie zadebiutuje jednak dopiero pod koniec 2027 r.
Agresywny i świetnie przemyślany ruch giganta z Redmond mógł wystraszyć konkurencję. Jak donosi Jason Schreier z agencji Bloomberg, Sony w panice wycofuje się z wydawania swoich wielkich, jednoosobowych hitów na PC. Japońska korporacja porzuca dotychczasową strategię i wraca do okopywania się za murem pełnej ekskluzywności tytułów. Przyszłe superprodukcje, takie jak „Ghost of Yotei”” czy „Marvel’s Wolverine”, ominą komputery szerokim łukiem i trafią wyłącznie na PlayStation 5 (wyjątkiem pozostaną jedynie nastawione na wieloosobową rozgrywkę sieciową gry pokroju „Marathon”). Analitycy twierdzą, że to z jednej strony efekt mocno rozczarowującej sprzedaży dotychczasowych portów i zrażenie graczy kontrowersyjnym wymogiem zakładania kont PlayStation Network, a z drugiej – właśnie obawa przed nową konsolą z USA. Japończycy boją się, że ich perły, jak „God of War”, byłyby masowo kupowane na platformie Steam, a następnie bez najmniejszego problemu ogrywane na nowej konsoli Microsoftu.
Project Helix już budzi w sieci ogromne emocje. Wedle Google Trends to jedno z najmocniej zyskujących haseł szukanych w popularnej wyszukiwarce. W ciągu tylko 12 godzin zainteresowanie konsolą Microsoftu skoczyło wśród polskich internautów o 400 proc. W Stanach Zjednoczonych Helix jest drugim najczęściej wyszukiwanym hasłem w kategorii „technologie”..
