Microsoft szykuje potężne uderzenie w Sony. Czym jest Project Helix?

Walka o dominację na rynku gier wideo wkracza w kolejną fazę, a Microsoft przechodzi do ataku. Bronią ma być Project Helix. Co kryje się pod tą nazwą kodową? Chodzi o konsolę nowej generacji, która ma zmienić reguły gry w branży.

Publikacja: 06.03.2026 13:57

Kampus Microsoft w Mountain View w Kalifornii

Kampus Microsoft w Mountain View w Kalifornii

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką strategię przyjął Microsoft w walce o dominację na rynku gier wideo?
  • Co kryje się pod nazwą Project Helix?
  • Jak Sony reaguje na nowe zagrożenie ze strony Microsoftu?

Asha Sharma, nowa szefowa Microsoft Gaming, oficjalnie potwierdziła prace nad konsolą kolejnej generacji. Szczegółów na temat nowego Xboksa nie ujawniono, ale wiadomo, że urządzenie ma być potężną hybrydą, która płynnie połączy światy konsol i komputerów osobistych. Perspektywa sprzętu, który natywnie uruchomi dowolne gry z PC, może na rynku wywołać istne trzęsienie ziemi. Czy Sony znalazło się właśnie w defensywie?

Hybryda, która zmienia zasady gry

Z zapowiedzi płynących z Redmond wyłania się obraz urządzenia, które może zrewolucjonizować nasze myślenie o domowej rozrywce – Project Helix ma wykorzystywać układ AMD (określany roboczo jako Magnus) i działać pod ścisłą kontrolą systemu Windows z nakładką konsolową. Wzorem dawnych kryptonimów, takich jak Durango czy Scorpio, Microsoft stawia na tajemniczość. Choć całkiem sporo już udało się ustalić: użytkownicy zyskają możliwość instalacji nie tylko tytułów z oficjalnego ekosystemu Xbox, ale również korzystania z zewnętrznych platform dystrybucji, takich jak Steam, Epic Games Store czy GOG, a docelowo nawet standardowych programów dla Windows. Popularny w sieci ekspert branży Geoff Keighley porównał Helixa do pecetowych tzw. steam machines, czyli konsol odtwarzających produkcje z popularnych platform. Tyle że nowa konsola Microsoftu jest czymś więcej, bo uruchomi nie tylko klasyczne tytuły pecetowe, ale i te dedykowane na Xbox. A tego urządzenia np. od Valve nie potrafią.

Sharma otwarcie zapowiedziała, że ten sprzęt będzie „liderem w dziedzinie wydajności i obsługi gier”. Wedle plotek urządzenie zadebiutuje jednak dopiero pod koniec 2027 r.

W rolę złoczyńcy w nowej grze wcieli się ikona rocka – Lenny Kravitz.
Globalne Interesy
James Bond wraca w nowej odsłonie. Złoczyńcą będzie Lenny Kravitz
Popłoch w obozie PlayStation

Agresywny i świetnie przemyślany ruch giganta z Redmond mógł wystraszyć konkurencję. Jak donosi Jason Schreier z agencji Bloomberg, Sony w panice wycofuje się z wydawania swoich wielkich, jednoosobowych hitów na PC. Japońska korporacja porzuca dotychczasową strategię i wraca do okopywania się za murem pełnej ekskluzywności tytułów. Przyszłe superprodukcje, takie jak „Ghost of Yotei”” czy „Marvel’s Wolverine”, ominą komputery szerokim łukiem i trafią wyłącznie na PlayStation 5 (wyjątkiem pozostaną jedynie nastawione na wieloosobową rozgrywkę sieciową gry pokroju „Marathon”). Analitycy twierdzą, że to z jednej strony efekt mocno rozczarowującej sprzedaży dotychczasowych portów i zrażenie graczy kontrowersyjnym wymogiem zakładania kont PlayStation Network, a z drugiej – właśnie obawa przed nową konsolą z USA. Japończycy boją się, że ich perły, jak „God of War”, byłyby masowo kupowane na platformie Steam, a następnie bez najmniejszego problemu ogrywane na nowej konsoli Microsoftu.

Project Helix już budzi w sieci ogromne emocje. Wedle Google Trends to jedno z najmocniej zyskujących haseł szukanych w popularnej wyszukiwarce. W ciągu tylko 12 godzin zainteresowanie konsolą Microsoftu skoczyło wśród polskich internautów o 400 proc. W Stanach Zjednoczonych Helix jest drugim najczęściej wyszukiwanym hasłem w kategorii „technologie”..

Twórcy gier liczą, że AI otworzy im drzwi do „bardziej dynamicznych i immersyjnych doświadczeń dla g
Gry & e-Sport
Rewolucja w grach: AI tworzy postacie, które myślą jak ludzie

