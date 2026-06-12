Wśród topowych haseł obecnie wyszukiwanych w polskim internecie niemal połowa jest w jakimś stopniu powiązana z właśnie rozpoczętym mundialem. Jak wynika z danych z Google Trends, liderem jest obecnie oczywiście FIFA World Cup, ale jest w tej grupie wiele innych, także już konkretnych meczów. Turniej potrwa do 19 lipca i zgromadzi najlepsze drużyny z całego świata.

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Nie tylko sport. Iran w centrum politycznych emocji

Uwagę przyciąga Iran, z którym USA jest w stanie wojny, z tego powodu drużyna z tego kraju musiała uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd do USA. Drużyna już podczas poprzednich edycji imprezy pokazywała wysoki poziom choćby meczem z Argentyną podczas mundialu w Brazylii.

Gdyby doszło do meczu z USA, to Iran może być niespodzianką, przy okazji może też liczyć na doping przeciwników USA.

Iran przeszedł przez kwalifikacje jak burza, a w mistrzostwach kontynentu dotarł do półfinału. Mundial w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku Iran rozpocznie w grupie G 15 czerwca meczem z Nową Zelandią w Los Angeles. Później na tym samym stadionie zmierzy się z Belgią 21 czerwca, a 26 czerwca zagra z Egiptem w Seattle.

Irańska federacja zapowiedziała, że nie będzie tolerować politycznych ataków w trakcie spotkań, jakie będą rozgrywać na tym turnieju.

– Poinformowaliśmy FIFA, że jeśli na stadionach, na których Irańczycy zagrają w mistrzostwach świata, zostaną wniesione nieoficjalne flagi lub będą skandowane hasła wymierzone w reprezentację, selekcjoner będzie z pewnością odpowiedzialny za przerwanie meczu – powiedział cytowany przez irańskie media przedstawiciel władz tamtejszej federacji.

Największy mundial w historii

Tegoroczna edycja będzie szczególna even na tle poprzednich turniejów. Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata zostaną rozegrane w rozszerzonej formule z udziałem 48 reprezentacji. Większa liczba drużyn oznacza nie tylko szersze grono uczestników, ale także aż 104 mecze rozgrywane w trzech krajach organizujących turniej.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends