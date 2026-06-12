SITE opublikowała oświadczenie Handali zawierające zapewnienie, że grupa „od miesięcy” ma dostęp do należących do FBI dronów FPV. Według hakerów drony są wyposażone w systemy rozpoznawania twarzy i odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów; miały być wykorzystywane do walki z terroryzmem.

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„Lepiej wzmocnijcie zabezpieczenia mistrzostw świata, nie lubimy niektórych z tych drużyn. Nie zapominajcie: FPV są wszędzie; nigdy nie wiadomo, kiedy któryś z nich może wylądować w autobusie waszej drużyny” – przekazała Handala w oświadczeniu cytowanym przez SITE.

Hakerzy grożą podczas mundialu

FBI rozmieszcza drony wokół stadionów mistrzostw świata, aby chronić je przed nieautoryzowanymi statkami powietrznymi. Loty dronów są zakazane nad amerykańskimi stadionami, na których odbywają się mecze, a także nad strefami kibica związanymi z trwającym od czwartku mundialem.

Resort sprawiedliwości USA ostrzegał wcześniej przed potencjalnymi cyberatakami ze strony irańskich podmiotów.

Handala opublikowała zdjęcia i nagrania, które miały zostać uzyskane za pomocą zhakowanych dronów, jednak SITE zakwestionowała ich autentyczność. Jeden z filmów został wyprodukowany jako reklama w grudniu 2024 r. i dotyczył wykorzystania technologii przez policję w USA do oceny zniszczeń spowodowanych tornadami.

W marcu Handala informowała, że włamała się na konto pocztowe dyrektora FBI Kasha Patela i opublikowała w sieci jego prywatne zdjęcia oraz inne materiały – przypomniała AFP. Departament Stanu USA zaoferował nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informacje prowadzące do zidentyfikowania członków grupy.

Analitycy podejrzewają, że Handala ma powiązania z irańskim Ministerstwem Wywiadu (MOIS), a amerykański branżowy magazyn „Wired” sugerował, że grupa jest przykrywką dla tej instytucji. Amerykański resort sprawiedliwości określił Handalę jako fikcyjną tożsamość wykorzystywaną przez MOIS do ukrywania roli ministerstwa w „operacjach wywierania wpływu i kampaniach psychologicznego terroru”.