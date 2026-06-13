Sąd gospodarczy w Zurychu oddalił 22 z 23 wniosków o publikację sprostowań złożonych przez Palantira oraz jego szwajcarską spółkę zależną. Sąd uznał, że jedynie jeden fragment jednego z artykułów uzasadnia opublikowanie stanowiska firmy, której współzałożycielem i przewodniczącym rady nadzorczej jest Peter Thiel – pisze „Financial Times”.

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Palantir przegrywa przed sądem w Zurychu

Spór dotyczył dwóch artykułów opublikowanych przez magazyn „Republik”. Opisywały one przypadki, w których szwajcarskie instytucje państwowe odrzuciły oprogramowanie Palantira, oraz poruszały kwestie związane m.in. z suwerennością danych i zgodnością z przepisami prawa.

Teksty ukazały się w grudniu i opierały się głównie na dokumentach uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Przedstawiały wieloletnie starania Palantira o zdobycie kontraktów z władzami federalnymi Szwajcarii.

Pozew wywołał tzw. efekt Streisand, przyciągając jeszcze większą uwagę do publikacji „Republik” oraz dokumentów rządowych pokazujących powtarzające się obawy urzędników dotyczące wdrożenia technologii Palantira – pisze „Financial Times”.

Szwajcaria nie chce technologii Palantira

Sprawa wzbudziła zainteresowanie także poza Szwajcarią, ponieważ dotyczy szerszych europejskich obaw związanych z uzależnieniem od amerykańskich dostawców technologii wykorzystywanych do realizacji wrażliwych funkcji publicznych.

Palantir, którego oprogramowanie jest szeroko wykorzystywane przez amerykańskie służby wywiadowcze i siły zbrojne, znajduje się pod coraz większą presją w części krajów europejskich. Wiele rządów analizuje obecnie swoją zależność od amerykańskich firm technologicznych.

Firma mierzy się także ze spowolnieniem wzrostu działalności międzynarodowej. W Wielkiej Brytanii kontrakt o wartości 330 mln funtów zawarty z państwową służbą zdrowia NHS był przedmiotem intensywnej debaty publicznej. Z kolei burmistrz Londynu Sadiq Khan zablokował kontrakt o wartości 50 mln funtów dla londyńskiej policji metropolitalnej.

Europa ogranicza zależność od USA

Niemieckie siły zbrojne wykluczyły Palantira z części zamówień, a przedstawiciele władz Danii i Holandii również sygnalizowali chęć uniezależnienia się od amerykańskiej spółki.

Wyrok oznacza jednak, że magazyn „Republik” wygrał około 95 proc. sprawy. Sąd nakazał Palantirowi pokrycie 95 proc. kosztów postępowania sądowego, wynoszących 9 tys. franków szwajcarskich (około 11 tys. dol.), oraz zapłatę 9,9 tys. franków kosztów prawnych na rzecz „Republik”.