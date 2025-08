Ten gigant IT przejmuje Pentagon. „Mega kontrakt” dla firmy zwolennika Trumpa

Tam, gdzie Palantir zyskuje, inne firmy, które nie mają takich dojść jak Thiel, tracą. W kwietniu sekretarz obrony Pete Hegseth ogłosił plany cięcia o 5,1 miliarda dolarów w kontraktach na usługi konsultingowe IT z firmami takimi jak Accenture, Booz Allen i Deloitte. W notatce zapowiadającej cięcia Hegseth stwierdził, że Pentagon będzie zmuszony przenieść więcej zadań IT do własnego działu.

Okazuje się, że wiele z tych firm, które straciły kontrakty, nadal pracuje dla Pentagonu – ale za pośrednictwem Palantira. Pod koniec lipca Palantir i Deloitte ogłosiły partnerstwo, które obejmuje tzw. „Enterprise Operating System” (EOS), mający na celu ujednolicenie danych w różnych organizacjach.

W ramach współpracy z Accenture Palantir przeszkoli i certyfikuje co najmniej 1000 pracowników Accenture w zakresie oprogramowania Foundry oraz technologii sztucznej inteligencji.

Nie wszyscy są zachwyceni tym, jak firma Thiela monopolizuje publiczne urzędy w USA. Wskazują na oczywiste zagrożenia i kontrowersje. „To, że jedna firma zmonopolizowała oprogramowanie i stała się jego strażnikiem – ‚fabryką aplikacji’ dla rządu – w pewnym sensie, gdy jest obecna w każdej agencji, jest częścią kompleksu obronnego i wywiadowczego, budzi ogromne obawy dotyczące uczciwości, konkurencji i stawia Palantir w wyjątkowej pozycji, która być może nigdy wcześniej nie istniała” – mówi Juan Sebastián Pinto, były pracownik Palantira i krytyk firmy.