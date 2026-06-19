Od historycznego debiutu w ubiegłym tygodniu akcje pozostają 37 proc. na plusie
We wtorek kapitalizacja zajmującej się wystrzeliwaniem rakiet i sztuczną inteligencją spółki przewyższyła Amazona i – na krótko – także Microsoft. Jednak po czwartkowym spadku SpaceX zakończył sesję z kapitalizacją rynkową na poziomie 2,44 biliona dolarów, ponownie znajdując się poniżej Amazona, którego wartość rynkowa na koniec dnia wyniosła 2,62 biliona dolarów. Obie firmy należą do grona najcenniejszych spółek w USA.
Od historycznego debiutu w ubiegłym tygodniu akcje pozostają jednak łącznie 37 proc. na plusie. W ofercie publicznej cena akcji została ustalona na poziomie 135 dolarów, a w czwartek sięgała 185 dol. Imponujący debiut wzbudził ogromne zainteresowanie w internecie i pytania, czy kurs akcji może dalej rosnąć, czy podzieli los innej spółki Elona Muska, Tesli, która również mocno wzrosła w czasie debiutu, by w ciągu kilku dni zejść poniżej ceny IPO (potem jednak znów notowała wzrosty). „spacex stock price drop" to obecnie jedno z najszybciej zyskujących haseł w wyszukiwarce według Google Trends, narzędzia firmy Google.
Producent rakiet ogłosił w środę, że do rady dyrektorów dołącza wieloletni przyjaciel i sojusznik Muska – Roelof Botha. Jak podaje CNBC, Botha obejmie funkcję niezależnego dyrektora oraz członka komitetu audytu ze skutkiem natychmiastowym. Zostanie ósmym członkiem rady SpaceX, w której Musk pełni funkcję przewodniczącego, równolegle do swoich obowiązków dyrektora generalnego i szefa ds. technologii.
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Musk kontroluje ponad 82 proc. praw głosu w SpaceX i posiada akcje firmy warte ponad bilion dolarów. Taki model zarządzania daje zewnętrznym akcjonariuszom niewielkie możliwości wywierania wpływu na spółkę.
W niedzielnym wpisie w serwisie X Musk napisał, że firma „może być w stanie osiągnąć” około biliona dolarów przychodów w 2030 r.
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