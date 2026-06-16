SpaceX poinformowała we wtorek, że przejmie firmę Anysphere – twórcę popularnego asystenta programowania opartego na sztucznej inteligencji Cursor – za 60 miliardów dolarów, dążąc tym samym do rozszerzenia swoich wpływów na rynku korporacyjnego AI. Zapowiedź ta pojawia się zaledwie kilka dni po tym, jak Musk wprowadził swoją łączącą branżę kosmiczną i AI spółkę na giełdę. Debiut na Nasdaq wycenił firmę na ponad 2,1 bln dol. (obecnie to już 2,5 bln) i natychmiast uczynił ją jedną z najbardziej wartościowych korporacji na świecie.

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Musk buduje nowe imperium sztucznej inteligencji

Kwota 60 miliardów dolarów za start-up, który zatrudnia zaledwie kilkadziesiąt osób, to jedna z najbardziej spektakularnych i kontrowersyjnych transakcji w historii Doliny Krzemowej. Przewyższa kapitalizację rynkową wielu tradycyjnych gigantów przemysłowych. Pokazuje to skalę gigantycznej premii, jaką inwestorzy i liderzy technologiczni są gotowi zapłacić za pozycję lidera w segmencie generatywnej sztucznej inteligencji.

Firma SpaceX przekazała, że spodziewa się sfinalizowania fuzji w trzecim kwartale 2026 r.

Cursor zyskał status rynkowego fenomenu, ponieważ nie jest tylko zwykłą wtyczką pomagającą w pisaniu. To kompletny, samodzielny edytor programistyczny zbudowany na bazie najpopularniejszego programu tego typu od Microsoftu (VS Code), który został od podstaw zaprojektowany wokół sztucznej inteligencji, umożliwiając automatyczne tworzenie i poprawianie całych systemów na jedno żądanie użytkownika.

Walka o programistów i moc obliczeniową

Obok OpenAI i Anthropic, Cursor jest jednym z kilku start-upów z Doliny Krzemowej, które wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji kodowania. Transakcja ta może zapewnić firmie xAI (twórcy chatbota Grok, z którym SpaceX połączyła się) silniejszą pozycję na rynku programowania opartego na AI, gdzie do tej pory pozostawała w tyle za konkurentami. Zapewni również Cursorowi większą moc obliczeniową niezbędną do rozwoju modeli sztucznej inteligencji.

Fuzja ta ujawnia głębszą, strategiczną wizję Elona Muska. Cursor zyskuje bezpośredni dostęp do potężnego zaplecza obliczeniowego SpaceX oraz infrastruktury satelitarnej Starlink, co pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców chmury. Z kolei dla ekosystemu xAI przejęcie to oznacza pozyskanie milionów lojalnych użytkowników końcowych (programistów), co mocno przyspieszy trenowanie nowych, wyspecjalizowanych modeli LLM, rzucając bezpośrednie wyzwanie pozycji Microsoftu i GitHub Copilot.