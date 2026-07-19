Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega rewolucja w zamawianiu przejazdów, którą właśnie serwuje Uber?

Do jakiej nowej grupy klientów chce dotrzeć ta popularna platforma przewozowa?

Czy tzw. uberomaty mogą zmienić krajobraz branży przewozowej?

Polska branża logistyczna od lat cieszy się mianem europejskiego „lockerlandu” – krainy zdominowanej przez automaty paczkowe, gdzie liderem pozostaje InPost. Jednak na rynku maszyn vendingowych, których nad Wisłą działa ponad 50 tysięcy, wciąż wypadamy blado na tle Europy Zachodniej. Podczas gdy tam na tysiąc mieszkańców przypada sześć razy więcej urządzeń, w Polsce wskaźnik ten wynosi niewiele ponad jeden. Właśnie teraz w naszych miastach debiutuje zupełnie nowa kategoria automatów, która może trwale zmienić ten krajobraz i zredefiniować sektor przewozów.

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Zamów Ubera bez aplikacji

Amerykański gigant uruchamia na Lotnisku Chopina w Warszawie nowoczesne terminale „Tap to Ride”. Tym samym stolica staje się pierwszym miejscem w naszym kraju i jednym z pionierów w Europie wdrażających to rozwiązanie. Projekt, który dwa lata temu znajdował się w sferze testów w Czechach, stał się faktem. Kioski, stworzone przez inżynierów Ubera we współpracy z Adyen, działają już na lotniskach Heathrow w Londynie, LaGuardia w Nowym Jorku czy w Budapeszcie. Teraz czas na rewolucję nad Wisłą. Tzw. uberomaty umożliwiają szybkie zamówienie i opłacenie przejazdu taksówką bezpośrednio na terminalu. Cała procedura została uproszczona i opiera się na intuicyjnym ekranie dotykowym. Podróżny wybiera miejsce docelowe oraz rodzaj przejazdu, po czym realizuje płatność bezgotówkową kartą. Kiosk generuje drukowane potwierdzenie, a równolegle wysyła na telefon pasażera wiadomość SMS zawierającą szczegółowe dane kierowcy oraz unikalny numer PIN. Kluczową innowacją jest fakt, że proces ten całkowicie eliminuje potrzebę posiadania aplikacji mobilnej, zakładania konta użytkownika, a nawet posiadania lokalnej karty SIM czy dostępu do internetu. Po otrzymaniu kodu PIN podróżny udaje się do strefy odbioru i wsiada do pierwszego dostępnego samochodu Ubera, weryfikując tożsamość wspomnianym numerem. System ten skraca czas oczekiwania i eliminuje ryzyko pomyłek.

Wybór Warszawy na wdrożenie tego systemu nie jest przypadkowy. Polska od lat stanowi dla amerykańskiego giganta kluczowy rynek, gdzie implementowane są innowacyjne, globalne produkty. Co więcej, Lotnisko Chopina notuje obecnie rekordowe wyniki przewozowe. W 2025 r. obsłużyło ponad 24 mln pasażerów, a bieżące prognozy zapowiadają kolejny rekord, czyniąc tegoroczny sezon wakacyjny najlepszym w historii. W ślad za tym idzie popyt na usługi transportowe – w ciągu minionych dwóch lat liczba kursów Ubera z i na warszawskie lotnisko wzrosła o 30 proc.

Potencjał rynku silver economy

Władze lotniska liczą, że uberomaty będą stanowić realne wsparcie infrastrukturalne, pozwolą na sprawniejsze rozładowanie potoków pasażerskich, odpowiadając na oczekiwania podróżnych, którzy po wylądowaniu chcą jak najszybciej dotrzeć do celu. Kioski „Tap to Ride” to także ukłon w stronę seniorów. Dla większości młodszych użytkowników aplikacja pozostaje naturalnym narzędziem, terminale stacjonarne otwierają natomiast drzwi do cyfrowego świata osobom dotychczas wykluczonym. W Polsce żyje obecnie blisko 10 ml osób w wieku powyżej 60 lat. Jak wynika z raportów Digital Poland, aż 37 procent z nich uważa nowoczesne technologie za zbyt skomplikowane, a nasz kraj zajmuje trzecie miejsce od końca w UE pod względem kompetencji cyfrowych. Zaledwie 6 proc. seniorów korzysta z komputerów, a spora część użytkowników telefonów w tej grupie wciąż posiada aparaty klawiszowe. Biznes zaczyna jednak dostrzegać gigantyczny potencjał tkwiący w tzw. srebrnej gospodarce. Do 2050 r. starsi mieszkańcy będą stanowić aż jedną trzecią populacji Polski. Kioski Ubera znoszą barierę technologiczną, udowadniając, że nowoczesne usługi mogą być inkluzywne i dostępne dla każdego, niezależnie od wieku czy stopnia cyfrowego zaawansowania.