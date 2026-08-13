Według zaktualizowanego w czwartek regulaminu „nowi klienci rejestrujący się 14 lipca lub później podlegają zaktualizowanej polityce podróży międzynarodowych”, a „obecni klienci przejdą na nową politykę 17 sierpnia 2026 r.”

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Polska wraca na listę europejskiego regionu Starlink

Poprzednia aktualizacja zasad świadczenia usług wprowadziła ścisłe podziały na regionalne strefy geograficzne. Kluczowa reguła opiera się na założeniu, że państwa zaliczone do tego samego obszaru nie generują dodatkowych obostrzeń, a przemieszczanie się między nimi nie jest traktowane jako podróż międzynarodowa. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw. Na oficjalnej liście jeszcze kilka dni temu nie było Polski.

Politycy zareagowali na ten ruch Elona Muska. Radosław Sikorski w ostrych słowach zareagował wówczas na niespodziewaną decyzję o wykreśleniu Polski z europejskiego obszaru mobilnego Starlink. „Hej, Elonie Musk. Wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo możemy przemyśleć płacenie ci 50 milionów dol. rocznie za twoje usługi” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X. A wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pisał: „Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków”.

Dzisiaj na platformie X poinformował: „Deklaracja jaką otrzymałem jest jasna: Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami.”

Choć wciąż nie wiadomo oficjalnie, jakie były przyczyny kontrowersyjnej decyzji o wyłączeniu Polski z tzw. europejskiego regionu mobilnego sieci Starlink, dyplomatyczne źródła „Rzeczpospolitej” mówią o kwestiach geopolitycznych, a eksperci o sprzęcie zalewającym Ukrainę.

Podróże ze Starlinkiem po Europie

Zgodnie z nowymi wytycznymi użytkownicy standardowych pakietów mobilnych mogą przebywać ze sprzętem poza granicami ojczystego kraju rejestracji lub zgrupowanego regionu przez maksymalnie 30 dni w ramach jednej podróży. Po upływie tego miesiąca niezbędny jest powrót w celu „zresetowania licznika lokacyjnego”, przejście na znacznie droższy pakiet lub zmiana kraju rejestracji.

Jeśli Polska nie wróciłaby do grupy krajów europejskich, różnica w kosztach byłaby dotkliwa. Zamiast dotychczasowej opcji „W drodze – 100 GB” za 180 zł miesięcznie, polski użytkownik planujący dłuższy pobyt w Hiszpanii czy Chorwacji musiałby wykupić pakiet „W drodze – bez ograniczeń” za 460 zł miesięcznie. W skrajnych przypadkach trzeba by zapłacić nawet 650 zł, nabywając „Abonament globalny Priorytetowy”.