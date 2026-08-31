Serwisy będą miały cztery miesiące, czyli do końca listopada 2026 r., na dostosowanie się do dodatkowych wymogów tzw. unijnego Aktu o usługach cyfrowych. Obejmują one m.in. obowiązek identyfikowania i ograniczania ryzyk związanych z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, wpływem usług na osoby małoletnie, zdrowiem psychicznym użytkowników, prawami podstawowymi, procesami wyborczymi oraz bezpieczeństwem publicznym.

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ChatGPT, Reddit i Roblox pod rygorystyczną kontrolą Komisji Europejskiej

„ChatGPT, Reddit i Roblox będą teraz podlegać w Unii Europejskiej bardziej rygorystycznej kontroli i większej odpowiedzialności, odpowiednio do ich dużego wpływu na naszych obywateli i społeczeństwo. Nadal uważnie obserwujemy sytuację w cyfrowym świecie i nie zawahamy się objąć wzmożonym nadzorem każdej platformy, która spełni kryteria wymagane do takiego nadzoru na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA)” – poinformowała wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

Akt o usługach cyfrowych to przepisy, które mają sprawić, żeby duże platformy internetowe działały bezpieczniej, bardziej przejrzyście i były bardziej odpowiedzialne za swoje działania. UE wymaga od nich m.in. większej przejrzystości reklam i algorytmów, możliwości zgłaszania nielegalnych treści oraz podejmowania działań w przypadku zagrożeń dla użytkowników.

ChatGPT to system sztucznej inteligencji umożliwiający użytkownikom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi, w tym z wykorzystaniem wyszukiwania w internecie.

Reddit jest platformą dyskusyjną, na której użytkownicy mogą tworzyć, udostępniać i komentować treści w ramach społeczności skupionych wokół określonych tematów. Roblox to z kolei platforma do gier i ich tworzenia, pozwalająca użytkownikom tworzyć, publikować i uruchamiać gry opracowane przez innych użytkowników.