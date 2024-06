„Fallout”, czyli drugie życie przeboju. Gry wideo łączą się z filmami

„Za dużo filmowego chłamu”

„Fallout” nie jest pierwszą produkcją, która spowodowała wzajemnie nakręcającą się popularność gry i filmu. Podobny efekt wystąpił już w przypadku innych hitowych seriali kręconych na podstawie gier wideo – mowa o „Wiedźminie” i „The Last of Us”. Serial Netflixa powstał na bazie prozy Andrzeja Sapkowskiego oraz dzieła CD Projektu, powodując, że po premierze filmu zainteresowanie grą ponownie wzrosło. Tak samo było w przypadku serialu HBO i gry od Naughty Dog.

Podobnie zresztą stało się z „Cyberpunk: Edgerunners” (polsko-japońska seria anime wyprodukowana przez studio Trigger, bazująca na fabule gry „Cyberpunk 2077”), „Gran Turismo” czy „Gambitem królowej”. – Po premierze serialu zauważono, że ten przyczynił się do wzrostu zainteresowania szachami – wyjaśnia Kamil Judasz.

A na horyzoncie są już kolejne projekty na podstawie gamingowych przebojów, nad którymi pochyla się Hollywood. A właściwie cały ich wysyp. Mowa choćby m.in. o takich tytułach, jak „Bioshock”, „Ghost of Tsushima”, „Mortal Kombat 2”, a także „Horizon 2074”, „Death Stranding” czy „Minecraft”. Warto dodać, że ogromne nadzieje z „Gears of War” i „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” wiąże Netflix, z kolei Amazon zamierza mocno postawić na „God of War”. Eksperci liczą, że tego typu jakościowe produkcje napędzą widownię, jak to miało miejsce w przypadku tytułu „Fallout”. – Za dużo teraz powstaje tzw. chłamu filmowego, nudnych i infantylnych produkcji z fatalnym aktorstwem i scenariuszami, aby coś dojrzałego, choć niekoniecznie interesującego dla wszystkich, mogło umknąć uwadze – komentuje prof. Jacek Dąbała, medioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.