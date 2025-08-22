Gry przyszłości: AI tworzy postacie, które myślą jak ludzie

Aktualizacja: 22.08.2025 19:19 Publikacja: 22.08.2025 14:22
AI rozpycha się w branży gier wideo. Firmy z sektora zmagają się z rosnącymi kosztami i nasyceniem rynku, więc możliwości jakie daje ta technologia to dla nich wyjątkowa okazja. Stąd, jak wynika z najnowszego badania Google Cloud i The Harris Poll, sztuczna inteligencja staje się w studiach codziennym narzędziem pracy. 97 proc. ankietowanych jest przekonana, że generatywna AI fundamentalnie tę branżę przekształci. Twórcy gier liczą, że AI otworzy im drzwi do „bardziej dynamicznych i immersyjnych doświadczeń dla graczy”.
Zgodnie z raportem, niemal cała branża (90 proc. badanych) wykorzystuje już AI. Co więcej, 95 proc. przyznaje, że technologia ta redukuje powtarzalne zadania, uwalniając czas na kreatywność i strategię. Największe korzyści widoczne są w takich obszarach jak testowanie i balansowanie rozgrywki (47 proc.), lokalizacja i tłumaczenia (45 proc.) czy wsparcie w generowaniu kodu (44 proc.). Przekłada się to bezpośrednio na finanse: ponad połowa studiów (53 proc.) dzięki AI obniża koszty, a 47 proc. tworzy nowe źródła przychodów. Co ważniejsze, technologia napędza innowacje. Twórcy coraz śmielej eksperymentują z nowymi koncepcjami rozgrywki (37 proc.) i wykorzystują takie systemy do projektowania dynamicznych poziomów czy pisania nieliniowych dialogów (36 proc.), co jeszcze kilka lat temu było domeną największych graczy na rynku.
Implementacja AI zmienia nie tylko pracę deweloperów, ale również oczekiwania samych graczy. Aż 89 proc. twórców zauważa, że użytkownicy poszukują dziś gier, które są bardziej „żywe” i adaptacyjne (37 proc.), z inteligentniejszymi postaciami niezależnymi (NPC), które uczą się i reagują na działania gracza (34 proc.). W odpowiedzi na te trendy deweloperzy coraz częściej sięgają po tzw. agenty AI, które w czasie rzeczywistym optymalizują zawartość czy balansują poziom trudności.
Technologia AI staje się także narzędziem „demokratyzacji”. Prawie co trzeci ankietowany wierzy, że sztuczna inteligencja wyrówna szanse mniejszych, niezależnych game deweloperów. Z drugiej strony tej rewolucji towarzyszą jednak obawy. Największą z nich, wskazywaną przez 63 proc. respondentów, jest kwestia własności danych i treści generowanych przez AI. Inne istotne wyzwania – na które zwrócono uwagę w raporcie Google Cloud – to zapewnienie prywatności danych graczy (35 proc.), niepewność prawna dotycząca własności intelektualnej (32 proc.), a także koszty integracji (24 proc.) i potrzeba podnoszenia kwalifikacji zespołów (23 proc.).
Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest strategiczne podejście: wdrażanie AI poprzez małe projekty pilotażowe, ścisłe powiązanie technologii z wizją kreatywną oraz inwestycje w szkolenia dla pracowników. Ostatnio na temat AI w sektorze gier wideo wypowiedział się też Glen Schofield, słynny projektant i reżyser kultowego „Dead Space”, a także kilku odsłon „Call of Duty”. Weteran branży nie ukrywa, że jest fanem sztucznej inteligencji i sam lubi korzystać z tej technologii w procesie twórczym, czy to przy tworzeniu kreatywnych scen, czy grafik koncepcyjnych. Na łamach serwisu „The Game Business” pochwalił kompleksowe narzędzie Midjourney, które – jak zauważył – jest w stanie generować wysokiej jakości obrazy i fotografie. – Szukam sprytnych pomysłów, żeby gry były tańsze – wskazał.
