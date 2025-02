Seria Football Manager wydawana jest od 2004 roku. Premiera najnowszej wersji gry początkowo planowana była na jesień ubiegłego roku. Producent poinformował później, że dojdzie do opóźnienia. Datę wydania Football Managera 2025 przekładano kilkukrotnie. W związku z brakiem dalszych informacji ze strony deweloperów, z każdym tygodniem coraz większa liczba fanów na całym świecie apelowała, by studio porzuciło prace nad obecnym projektem i skupiło się na dopracowaniu kolejnej wersji – Football Managerze 2026.

Reklama

Football Manager – przerwana seria po ponad 20 latach

Studio Sports Interactive w piątek nad ranem oficjalnie ogłosiło, że do premiery Football Manager 2025 nie dojdzie. Deweloperzy wyjaśnili w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu, że nie byli zadowoleni z tego, na jakim etapie znajduje się gra i nie spodziewali się, że spełni ich standardy. W ich ocenie, była to najbardziej ambitna wersja serii, z dużymi postępami technicznymi i wizualnymi w porównaniu do poprzednich wydań, ale nie udało im się ukończyć jej na czas. Brano pod uwagę premierę gry w marcu, jednak odstąpiono od tego pomysłu, ponieważ byłoby to zbyt blisko końca trwającego sezonu piłkarskiego.

Football Manager 2025 nie spełnił oczekiwań producentów

„Ze względu na różnorodne wyzwania, o których otwarcie mówiliśmy do tej pory, a także wiele innych nieprzewidzianych, nie osiągnęliśmy obecnie tego, co sobie założyliśmy w wystarczającej liczbie obszarów gry, pomimo ogromnego wysiłku naszego zespołu. Mogliśmy kontynuować prace, by wydać FM25 w obecnym stanie i naprawiać rzeczy w przyszłości – ale to nie jest słuszne” - przekazano.