Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao

Gaming stał się dziś rozrywką porównywalną do słuchania muzyki, oglądania telewizji czy filmów i seriali na platformach VoD. Według badań w Polsce aż 17,3 mln osób w wieku 9–55 lat gra w różne gry. Grają zarówno mężczyźni (9,4 mln), jak i kobiety (7,9 mln). Najchętniej wybierają przy tym urządzenia mobilne (14,3 mln osób) oraz komputer i/lub konsolę (13,1 mln). Są też osoby, które korzystają z gier przeglądarkowych (ponad 7 mln). Bank Pekao rozumiejąc potrzeby tak szerokiego grona miłośników gier przygotował dla nich specjalne propozycje, mając na uwadze szczególnie osoby młode. I tak w ramach promocji Konta Przekorzystnego dla Młodych rozszerza działalność w metaverse.

Zbuduj swój bank w Fortnite

W Fortnite – jednej z najpopularniejszych gier na świecie – Pekao stworzył swoją planszę symulacyjną – mapę Tycoon. Ta innowacyjna rozgrywka łączy elementy strategiczne z edukacją finansową.

– Z dumą ogłaszamy, że Bank Pekao rozszerza swoją działalność do metaverse, prezentując pionierską mapę Tycoon stworzoną specjalnie w Fortnite! Ta innowacyjna rozgrywka łączy strategiczne budowanie własnej placówki bankowej z edukacją finansową, zapewniając graczom wyjątkową okazję do zdobycia umiejętności zarządzania zasobami, które mogą wykorzystać w realnym życiu osobistym – podkreślają twórcy mapy Pekao w Fortnite.

Wyzwaniem dla graczy w Fortnite jest budowa własnej placówki bankowej – poczynając od wyboru działki, aż po wzniesienie na niej budynku banku.

– Gracze zaczynają swoją przygodę od lobby – centrum całej rozgrywki – gdzie mogą wybrać działkę, na której krok po kroku rozwijać będą własną instytucję finansową. Ich celem będzie przekształcenie tej początkowej bazy w nowoczesny, wielopiętrowy budynek Banku Pekao, pełen funkcji nawiązujących do prawdziwego świata finansów. Każde piętro tej imponującej konstrukcji oferuje coś innego – od zarządzania podstawowymi operacjami finansowymi na parterze, przez sale konferencyjne, aż po luksusowy apartament na szczycie wieżowca, z panoramicznym widokiem na miasto! – wyjaśniają twórcy mapy.

– W trakcie gry gracze mają pełną swobodę inwestowania i rozwoju: mogą otwierać następne biznesy, zarządzać dochodami z automatycznie generowanych zasobów oraz odkładać środki na wirtualnych lokatach, by później zainwestować je w dalszy rozwój. Mapa oferuje również system oszczędności i wyzwań finansowych – od misji parkour, przez wyścigi, po rozbudowę struktury banku. Te mini-gry zapewniają dodatkowe fundusze i są tym, co gracze Fortnite lubią najbardziej! – opisują twórcy mapy Pekao w Fortnite.

– Unikalną cechą mapy jest wirtualny telefon Banku Pekao, umożliwiający zarządzanie finansami w grze, podejmowanie wyzwań oraz dostosowywanie wyglądu własnej karty bankowej. Dzięki elementom, takim jak cykl dnia i nocy oraz dynamiczne warunki pogodowe, gracze muszą dostosować swoje strategie do zmieniającego się otoczenia i wyzwań. To doświadczenie stawia na przemyślane decyzje i systematyczną progresję, co pozwala budować świadomość finansową młodego pokolenia – dodają.

W tej edycji gry unikalnym atrybutem jest wspomniany telefon, z pomocą którego główny bohater będzie mierzył się z przygotowanymi zadaniami. W następnych edycjach planowane jest wdrożenie dodatkowych, atrakcyjnych dla graczy rozwiązań i bonusów.

Gamingowe wizerunki kart płatniczych

Ale to nie wszystko. Bank Pekao oferuje graczom także specjalne wizerunki kart płatniczych. W ten sposób mogą spersonalizować swoje karty tak, by nawiązywały do ich pasji. Do wyboru jest aż 15 wizerunków kart ze specjalnymi grafikami ze świata gier. Wydanie karty z niestandardowym wizerunkiem do konta dla dzieci i młodzieży jest bezpłatne. Co więcej, użytkownicy PeoPay mogą także spersonalizować swoją bankową aplikację, wybierając jedną z gaminowych skórek. Teraz, wielbiciele gier komputerowych, mogą także otworzyć konto dla gracza i zyskać nawet 400 zł bonusu, spełniając określone warunki promocji.

Mapa Fortnite powstała w ramach działań Banku Pekao mających na celu zainteresowanie młodych ludzi światem finansów i zapoznanie ich z ofertą banku. Działania te odbywają się pod hasłem „Jak nie teraz to, kiedy… wbijesz na wyższy level?”. Obecność na platformie Fortnite to sposób Pekao na nawiązanie relacji z młodymi odbiorcami, w której poprzez elementy rozgrywki pomaga im nabierać dobrych nawyków finansowych na przyszłość. Wyspa nie jest sponsorowana, firmowana ani zarządzana przez Epic Games, Inc.

Ambasadorem akcji jest Kamil „KALUCH” Kaliński, najpopularniejszy gracz GTA V. Oprócz niego grę na swoich kanałach będą promować gracze Fortnite – RafaToJa, Airnest i Hexo. Bank współpracuje przy tym projekcie z agencją Sales&More.

Grę można znaleźć na www.fortnite.com wpisując nazwę Money Tycoon lub kod gry: 8754-6289-4338

Zobacz, jak wygląda plansza Banku Pekao w grze Fortnite:

