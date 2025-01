Skąd się wziął pomysł na produkcję foteli dla graczy Diablo Chairs? Jest Pan graczem?

Nie jestem typowym graczem, ale od zawsze pasjonuję się tworzeniem innowacyjnych produktów, które odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Od początku swojej kariery byłem związany z rodzinną firmą. Współpraca ta ukształtowała moje podejście do biznesu i dała mi spore doświadczenie. Zakończenie tej współpracy było jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Towarzyszyło mi mnóstwo obaw i pytań, co dalej. Miałem wrażenie, że zostawiam za sobą wszystko, co budowałem latami. I w tym ciężkim momencie mojego życia nastąpił przełom.

Wybrałem się w podróż samolotem na drugi koniec świata w poszukiwaniu inspiracji na rozpoczęcie własnego biznesu. Siedziałam w ciasnym, niewygodnym fotelu, który niejako symbolizował cały dyskomfort tamtego okresu. I wtedy w mojej głowie zrodziła się myśl, aby stworzyć produkt, który łączyłby wygodę, ergonomię i wyrazisty charakter. Wiedziałem, że taki fotel pomoże ludziom poczuć się lepiej – niezależnie od tego, czy grają, pracują czy po prostu odpoczywają. Postawiłem wszystko na jedną kartę i zbudowałem markę wykraczającą poza komfort. Diablo Chairs zatem to nie tylko biznes – to dowód, że wiara w siebie, determinacja i odwaga w realizacji marzeń mogą przekuć wyzwania w sukces.

Domator24 to nie tylko Diablo Chairs. Dołączyły do Was produkty meblowe pod marką Jan Nowak. Na czym polega ich specyfika?

Marka Jan Nowak to nasza odpowiedź na potrzebę funkcjonalnych, trwałych i przemyślanych rozwiązań do przechowywania i organizacji przestrzeni. Jej specyfika polega na łączeniu nowoczesnego designu z praktycznością. Produkty Jan Nowak mają za zadanie ułatwiać codzienne życie – od biur i gabinetów po magazyny i przestrzenie domowe. Projektowane są tak, aby odpowiadały na różnorodne potrzeby klientów.

Wszechstronność jest dla nas słowem kluczem. Dbamy więc o ich trwałość, łatwość w montażu, estetykę oraz dostępność w szerokiej gamie modeli, które można dopasować do każdego wnętrza. Niezwykle istotne jest tu połączenie jakości i funkcjonalności. Takie podejście pozwoliło nam zdobywać zaufanie klientów w całej Europie.

Domator24 działa obecnie na niemal wszystkich kluczowych rynkach europejskich, takich jak Włochy, Francja, Niemcy czy Czechy. W Polsce jesteśmy liderem w swojej kategorii, a nasza marka jest synonimem jakości i innowacyjności. Naszym celem jest rozszerzenie sprzedaży na kolejne rynki, w tym Skandynawię i Amerykę Północną.

Czym wyróżniacie się na tle konkurencji?

Naszą siłą jest potężnie rozwinięty e-commerce. Rozbudowana sieć sprzedaży daje nam pełną kontrolę nad procesem i pozwala wyeliminować zależność od zewnętrznych resellerów. Możemy więc dynamicznie reagować na potrzeby klientów, dostosowywać ofertę do lokalnych rynków oraz zapewniać szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność dostaw.

Sprawnie działający e-commerce to jednak nie wszystko. Tym, co nas tak naprawdę wyróżnia, jest kreatywność i zdolność dostrzegania nisz. Osobiście jestem odpowiedzialny za poszukiwanie nowych obszarów oraz identyfikowanie – nie zawsze oczywistych – potrzeb klientów. Znajdowanie rozwiązań dla problemów, które dla innych są niezauważalne lub drugorzędne, to bez wątpienia moja pasja. Dzięki tej umiejętności stworzyliśmy produkty idealnie wpasowujące się w codzienne życie naszych klientów.

Nie boimy się eksperymentować i poszukiwać nowych kierunków w drodze do sukcesu. Sam angażuję się w rozwój każdej idei, aby udoskonalić produkt tak, aby trafił w oczekiwania klientów. Marki Diablo Chairs i Jan Nowak stworzyłem z myślą o tym, że zrewolucjonizują one rynek.

Projektowaniu pierwszych modeli foteli Diablo Chairs towarzyszyła idea, aby były one czymś więcej niż narzędziem pracy czy gamingu. Chciałem, aby stały się symbolem stylu, odważnego designu i niezawodności. Bez wątpienia było to przełomowe podejście, co szybko potwierdził rynek, podążając za nami.

Podobnie było z marką Jan Nowak, w której wprowadziłem innowacyjne i modułowe systemy metalowych szaf. Połączenie funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa zmieniło postrzeganie rynku. Do tej pory ten segment zdominowany był przez standardowe i pozbawione polotu rozwiązania. Po raz kolejny więc udowodniliśmy, że to my wyznaczamy kierunek dla całych branż. Nie tylko odpowiadamy na potrzeby klientów, ale też przewidujemy trendy. W firmie kierujemy się autorską metodologią IQ Faces.

Na czym polega metodologia IQ Faces?

Metodologię IQ Faces stworzyłem jako fundament wszystkich działań Domator24. Opiera się na siedmiu filarach: Innowacja (Innovation), Jakość (Quality), Funkcjonalność (Functionality), Dostępność (Availability), Personalizacja (Customization), Ergonomia (Ergonomics) i Obsługa Klienta (Service). To nie tylko narzędzie do tworzenia produktów – to sposób myślenia, który pozwala nam nieustannie podnosić standardy i wyznaczać kierunki dla całej branży. Metodologia IQ Faces umożliwia nam też być o krok przed konkurencją.

Zajęliście pierwsze miejsce w kategorii retail w rankingu „Europe’s Long-Term Growth Champions 2025”. Proszę powiedzieć coś więcej o tym wyróżnieniu.

Ranking „Europe’s Long-Term Growth Champions” to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień, które nagradza firmy za zdolność do utrzymania dynamicznego wzrostu w długim okresie. Nasze pierwsze miejsce w kategorii retail jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie potwierdzeniem, że wyznaczamy nowe standardy w branży. Zawdzięczamy to głównie konsekwencji w realizacji wizji opartej na innowacyjności i jakości. Nasze zadziorne podejście do designu, odważna komunikacja marketingowa oraz wyjątkowo trafne zrozumienie rynku sprawiły, że udało nam się zdobyć zaufanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. To również efekt mojego powrotu do zarządzania i wprowadzenia nowej strategii, która przywróciła firmie dynamiczny rozwój i wizjonerski charakter.

Jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie rozwijać firmę?

W 2025 roku Domator24 stawia na dynamiczną ekspansję, łącząc ambitne plany sprzedażowe i transformację organizacji z rekordowymi nakładami na badania oraz inwestycje w regionie. Zakładamy, że nasze produkty trafią do jeszcze większej liczby klientów, co umocni naszą pozycję lidera w branży. Te ambitne cele zamierzamy osiągnąć poprzez szereg działań.

Po pierwsze zwiększamy potencjał produkcyjny i logistyczny, co pozwoli skuteczniej obsługiwać polskie i zagraniczne rynki. Po drugie przeznaczamy rekordową kwotę na innowacyjne badania nad wyrobami, aby stale podnosić ich jakość i dostosowywać je do rosnących wymagań użytkowników.

Po trzecie zamierzamy stale inwestować w rozwój Zielonej Góry – miasta, które jest kolebką Domator24. Niedawno otworzyliśmy tu kolejny magazyn, tworząc wiele nowych miejsc pracy. A to dopiero początek zaplanowanych inwestycji. Wierzymy, że takie wieloaspektowe podejście, obejmujące marki Diablo Chairs i Jan Nowak, wprowadzi nową jakość w branży i pozwoli wyznaczać trendy na światowym rynku.

