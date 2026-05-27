Firma CD Projekt Red chciała dopiero w czwartek ogłosić nowy dodatek do swojej kultowej gry, ale wyciek pokrzyżował te plany. W efekcie podała już dziś, że szykuje kolejną przygodę wiedźmina Geralta z Rivii, na którą trzeba będzie jednak poczekać do 2027 r. Nic więcej nie podano, żadnych szczegółów historii, lokacji, czy też nawet bliższej daty premiery.

Geralt wraca. CD Projekt Red ujawnia nowy dodatek

Wiadomo jedynie, że nowy dodatek powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory. Dodatek będzie przeznaczony na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Więcej informacji o „Pieśniach przeszłości” pojawi się późnym latem tego roku.

– Nadchodząca nowa zawartość oznacza, że w celu zapewnienia kompatybilności i płynnego działania gry musimy także zaktualizować nasze wymagania sprzętowe. Zaczną one obowiązywać od następnej aktualizacji – podał również CD Projekt Red.

Informacja CD Projektu wzbudziła to ogromne zainteresowanie fanów, a hasła powiązane z Wiedźminem czy CD Projekt Red są znów w gronie najszybciej zyskujących na popularności w wyszukiwarce w Polsce, na co wskazują dane Google Trends.

Windows 11 obowiązkowy. Starszy sprzęt może nie sprostać wymaganiom

Firma podała, że począwszy od następnej aktualizacji będą obowiązywać nowe minimalne wymagania sprzętowe prezentowane poniżej:

CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Dysk: 70 GB SSD

System: 64-bitowy Windows 11

Dodatkowo wyjaśniła, że w związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 przez Microsoft 14 października 2025 r., zarówno Wiedźmin 3, jak i Cyberpunk 2077 będą wymagać systemu Windows 11. Brak aktywnego wsparcia, łatek bezpieczeństwa czy aktualizacji sterowników sprawia, że nie będzie można już testować tych gier na Windows 10.

– Kończymy wsparcie HDD, ponieważ SSD oferują lepsze czasy ładowania, płynniejsze przesyłanie danych, a także ogólną poprawę wydajności – podał producent gier. Jednocześnie przypominał, że istnieje możliwość powrotu do wcześniejszych wersji gry. Informacje można znaleźć na stronie firmy.

Gra „Wiedźmin 3: Dziki Gon" została wydana przez CD Projekt Red 19 maja 2015 r. na platformy Microsoft Windows, PlayStation 4 i Xbox One. Wersja na Nintendo Switch ukazała się 15 października 2019 r. 14 grudnia 2022 r. wydano wersję przeznaczoną na platformy PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

W ciągu 2 tygodni od premiery gry sprzedano 4 mln egzemplarzy Wiedźmina 3, natomiast koszty produkcji gry przekraczające 300 mln zł zwróciły się pierwszego dnia sprzedaży. W maju 2025 r. producent gry poinformował, że w ciągu 10 lat od premiery gry sprzedano ponad 60 mln egzemplarzy.

