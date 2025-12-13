The Game Awards 2025 przyznane. Zwycięska gra bije rekordy popularności

Tegoroczna gala The Game Awards odbyła się w nocy z 11 na 12 grudnia 2025 roku w Los Angeles. Podczas ceremonii przyznano nagrody dla przedstawicieli przemysłu gier komputerowych.

The Game Awards 2025. Lista zwycięzców

The Games Awards to najważniesze nagrody w świecie gier wideo, porównywane do filmowych Oskarów. Ceremonie wręczenia nagród odbywają się od 2014 roku. Podczas wydarzenia prezentowane są również premiery i zapowiedzi nowych gier. Twórcą wydarzenia jest przedsiębiorca medialny Geoff Keighley, który jest również gospodarzem i producentem programu.

The Game Awards 2025 przyznano w 29 kategoriach. W dziewięciu z nich zwyciężyła gra Clair Obscur: Expedition 33. Jej twórcy otrzymali statuetki w kategoriach: gra roku, najlepsza reżyseria, narracja, muzyka i oprawa artystyczna, najlepsza rola aktorska, najlepsza gra RPG oraz najlepsza gra niezależna i debiut niezależny.

W pozostałych kategoriach wyróżniono m.in. takie gry jak: Battlefield 6 (najlepszy dźwięk), No Man's Sky (najlepsza gra rozwijana), Umamusume: Pretty Derby (najlepsza gra mobilna), Hades 2 (najlepsza gra akcji), Hollow Knight: Silksong (najlepsza gra przygodowa), Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (najlepsza gra strategiczna), Mario Kart World (najlepsza gra sportowa/wyścigowa), Donkey Kong Bananza (najlepsza gra rodzinna), South of Midnight (najlepsza gra z przesłaniem), 2. sezpn The Last of Us (najlepsza adaptacja), Grand Theft Auto VI (najbardziej wyczekiwana gra), Wuthering Waves (nagroda graczy).