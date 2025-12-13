Reklama

The Game Awards 2025 przyznane. Zwycięska gra bije rekordy popularności

Za nami gala The Game Awards, podczas której przyznano nagrody dla najlepszych gier wideo. Niekwestionowanym liderem okazała się gra Clair Obscur: Expedition 33, która zdobyła aż dziewięć statuetek, w tym tę najważniejszą - dla gry roku.

Publikacja: 13.12.2025 10:32

Tegoroczny konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie wśród polskich internautów

Foto: thegameawards.com

Anna Rogalska

Tegoroczna gala The Game Awards odbyła się w nocy z 11 na 12 grudnia 2025 roku w Los Angeles. Podczas ceremonii przyznano nagrody dla przedstawicieli przemysłu gier komputerowych.

The Game Awards 2025. Lista zwycięzców

The Games Awards to najważniesze nagrody w świecie gier wideo, porównywane do filmowych Oskarów. Ceremonie wręczenia nagród odbywają się od 2014 roku.  Podczas wydarzenia prezentowane są również premiery i zapowiedzi nowych gier.  Twórcą wydarzenia jest przedsiębiorca medialny Geoff Keighley, który jest również gospodarzem i producentem programu. 

The Game Awards 2025 przyznano w 29 kategoriach. W dziewięciu z nich zwyciężyła gra Clair Obscur: Expedition 33. Jej twórcy otrzymali statuetki w kategoriach: gra roku, najlepsza reżyseria, narracja, muzyka i oprawa artystyczna, najlepsza rola aktorska, najlepsza gra RPG oraz najlepsza gra niezależna i debiut niezależny.

W pozostałych kategoriach wyróżniono m.in. takie gry jak: Battlefield 6 (najlepszy dźwięk), No Man's Sky (najlepsza gra rozwijana), Umamusume: Pretty Derby (najlepsza gra mobilna), Hades 2 (najlepsza gra akcji), Hollow Knight: Silksong (najlepsza gra przygodowa), Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (najlepsza gra strategiczna), Mario Kart World (najlepsza gra sportowa/wyścigowa), Donkey Kong Bananza (najlepsza gra rodzinna), South of Midnight (najlepsza gra z przesłaniem), 2. sezpn The Last of Us (najlepsza adaptacja), Grand Theft Auto VI (najbardziej wyczekiwana gra), Wuthering Waves (nagroda graczy).

Duże zainteresowanie The Game Awards wśród internautów

Tegoroczny konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie wśród polskich internautów. Jak wynika z analiz Google Trends, dzisiejszej nocy, szczególnie między godziną 1 a 5 rano „The Game Awards” było jednym z najczęściej wyszukiwanych w sieci haseł. Szukano przede wszystkim informacji na temat wyników plebiscytu. Internauci chcieli również dowiedzieć się więcej o zwycięzcach.

Wśród najczęściej wpisywanych fraz dominowały: „ogłoszenie Game Awards 2025”, „zwycięzcy Game Awards 2025”, „Jennifer English”, „Fate of the Old Republic" (nazwa gry), „Game Awards 2025 zapowiedzi”.

Gra Clair Obscur: Expedition 33 bije rekordy popularności w sieci

Podobne zainteresowanie wśród internautów co sama gala wzbudził zdobywca tytułu gry roku - gra Clair Obscur: Expedition 33. Internauci w nocy z 11 na 12 grudnia bardzo często wyszukiwali w sieci jej tytuł w połączeniu z nazwą The Game Awards lub z dopiskiem PS5 (Konsola PlayStation). Duże zainteresowanie wzbudziła także Jennifer English, zdobywczyni statuetki za najlepszą rolę aktorską. Internautów ciekawił także budżet przeznaczony na stworzenie gry.

Twórcą gry Clair Obscur: Expedition 33 jest francuskie studio Sandfall Interactive. Jej fabuła rozgrywa się w świecie dark fantasy stylizowany na okres belle époque. Opowiada historię bohaterów ekspedycji, którzy wyruszają na misję pokonania złowrogiej istoty.

Źródło: rp.pl

Technologie Gry wideo Nagrody konkursy
