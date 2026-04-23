Wyniki programu edukacyjnego „Nie daj się wciągnąć. MÓW DO MNIE – #TokTuMi” pokazują, że co czwarte dziecko w wieku 17–18 lat miało kontakt z hazardem, 81 proc. młodych nie rozmawia z rodzicami o wydatkach w grach, ponad połowa kieruje się opiniami influencerów, a nie dorosłych.

Z badania wynika, że 12 proc. uczniów grało przynajmniej raz w gry, w których stawia się pieniądze w ciągu ostatnich 30 dni. Oceniono, że około 3,5 proc. młodzieży może być zagrożone problemem hazardowym.

Problem zaczyna się m.in. poprzez mechanizm tzw. lootboxów w grach, który ma cechy zbliżone do hazardu. Lootboksy (z ang. loot – łup, box – skrzynka) to wirtualne przedmioty w grach wideo, które po otwarciu przyznają graczowi losową zawartość. Można je porównać do cyfrowych paczek z kartami kolekcjonerskimi lub „jajek niespodzianek”.

W pilotażu #TokTuMi już 76,6 proc. uczniów deklarowało kontakt z treściami zachęcającymi do zakupu lootboxów. To temat, który łączy kilka obszarów: bezpieczeństwo dzieci w sieci, zdrowie psychiczne, edukację cyfrową rodziców. Co zaskakujące, świadomość zjawiska uzależnienia hazardowego jest po stronie dzieci wyższa, niż po stronie rodziców.

W badaniu przeanalizowano źródła zachęt skierowanych do młodych ludzi. W strukturze wskazań środowisko influencerów i znanych gamerów dominuje – to łącznie 55,5 proc. – podczas gdy bezpośrednie komunikaty producentów stanowią ok. 16 proc. Zgodnie z tą strukturą, zachęty do korzystania z lootboxów docierają do dziecka zewnętrznie (spoza samej gry) i są uwiarygodniane przez osoby, które w hierarchii autorytetów zajmują dla młodych graczy wysoką pozycję. „Mechanizm lootboxów nie jest jedynie »kupowaniem przewagi«, lecz elementem kształtowania tożsamości cyfrowej posiadania czegoś rzadkiego, wyróżniającego i budującego status”.

Wstępny szacunek wartości rynku lootboxów wśród dzieci w Polsce wynosi blisko 400 mln zł rocznie. Celem akcji zorganizowanej w tym roku przez Fundację Mentalnie Równi oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, jest przeciwdziałanie zagrożeniom hazardowym i okołohazardowym w środowisku online wśród dzieci i młodzieży. Program jest wielopoziomowy (zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, materiały dla rodziców) i ma charakter ogólnopolski.