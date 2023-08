Hakerzy Korei Północnej okradli Rosjan z kluczowych technologii rakietowych

Wiadomość o włamaniu pojawiła się wkrótce po wizycie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu w Pjongjangu w zeszłym miesiącu z okazji 70. rocznicy wojny koreańskiej. Była to pierwsza wizyta rosyjskiego ministra obrony w Korei Północnej od rozpadu Związku Sowieckiego w 1991 roku.

Zdaniem ekspertów, atakowana firma, powszechnie znana jako NPO Masz, jest pionierem w opracowywaniu pocisków hipersonicznych, technologii satelitarnych i uzbrojenia balistycznego nowszej generacji. To trzy obszary zainteresowania reżimu Korei Północnej, odkąd rozpoczęła ona prace nad stworzeniem międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) zdolnego do uderzenia w kontynentalne Stany Zjednoczone.

Pół roku włamań hakerów Korei Północnej

Według danych technicznych włamania rozpoczęły się mniej więcej pod koniec 2021 r. i trwały do ​​maja 2022 r., kiedy to, zgodnie z wewnętrzną komunikacją firmy zbadaną przez Reuters, inżynierowie IT wykryli aktywność hakerów.

Według Toma Hegla, badacza bezpieczeństwa z US, firma SentinelOne zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym, jako pierwsza odkryła zagrożenie.

- Te odkrycia dostarczają rzadkiego wglądu w tajne operacje cybernetyczne, które tradycyjnie pozostają ukryte przed publiczną kontrolą lub po prostu nigdy nie są wychwytywane przez ofiary – powiedział Hegel.

Zespół analityków bezpieczeństwa w SentinelOne dowiedział się o włamaniu po odkryciu, że informatyck NPO Masz przypadkowo ujawnił wewnętrzną pocztę swojej firmy podczas próby zbadania północnokoreańskiego ataku, przesyłając dowody na prywatny portal używany przez badaczy cyberbezpieczeństwa na całym świecie.